Inselliebe und Krimilust spannend kombiniert

„Mord zum Jahrestag“ ist Johanna Ritters Krimi-Debüt

Hält mit „Mord zum Jahrestag" ihr Krimi-Debüt in der Hand: Die Schneerener Autorin Johanna Ritter - auch als freie Mitarbeiterin für die Neustädter Zeitung tätig.

Schneeren (os). In ihrem vierten Buch hat Johanna Ritter gleich mehrere ihrer Vorlieben miteinander verbunden. „Eigentlich erzähle ich schon immer gern“, beschreibt sie einen davon. Die Leseliebe zur Kriminalliteratur steuerte einen weiteren Baustein bei. Historie und heutige Zeit verknüpfte die Schneerenerin auch als Gästeführerin schon gern miteinander. Die Liebe zur ostfriesischen Insel Norderney lieferte letztlich Tat- und Handlungsort für ihr Krimi-Debüt. „Mord zum Jahrestag“ heißt der Roman über Ermittler Erwin Holle, der statt zu entspannen einen neuen Fall an seinem Urlaubsort bekommt.

Ein paar kauzige Typen sollen der eigentlich im wahrsten Sinne des Wortes „tot-ernsten“ Geschichte auch Unterhaltungswert verleihen.

Statt beim Joggen zu entspannen, findet sich Hauptkommissar Holle nach einem Anruf noch in Laufklamotten am Weststrand wieder. Dort wurde eine Frauenleiche gefunden. Was der Schmonzettenautor Ulf-Berthold Stikkert damit zu tun hat, der nahe der Leiche liegt und eigentlich für ein Klassentreffen angereist war und wie weitere Taten bis hin zur Entführung seiner Kollegin ins Bild passen, wird auf 272 Seiten geklärt.

Als die Autorin vor 25 Jahren erstmals auf Norderney war, hat sie die Insel sofort ins Herz geschlossen. Viele Entwicklungen dort hat sie im Verlauf der Jahre mitbekommen und genau diese gute Ortskenntnis „hilft auch beim Schreiben ungemein. Auch Insulaner, die das lesen, sollen nicht denken: ‚Die hat ja keine Ahnung‘“, sagt sie. Auch wenn dieses Wissen an manchen Stellen etwas gezwungen eingebracht wirkt, steigert es doch die Authentizität.

Nach ihrem zuvor letzten Buch „Deichgeheimnis“ hatte sich die Schneerenerin intensiv vorbereitet. Sie las über Kriminalliteratur, schaute sich auch die Polizeiwache auf „ihrer“ Lieblingsinsel an. „Ich habe sogar recherchiert, welcher Bestatter kommt“, erzählt sie. Ohne Hintergrundwissen könne man so ein Buch ja nicht schreiben, meint die 50-Jährige.

Ob sie Blut geleckt hat in Sachen Krimis schreiben? „Klar“, sagt Johanna Ritter. Sie habe schon etwas in Arbeit, das sei aber noch nicht spruchreif. Dass Kommissar Holle noch einmal aktiv wird, schließt sie nicht aus. Ein Krimi, der in ihrer Heimat spielt, wird das nächste Buch aber noch nicht. „Ich habe das schon mehrfach überlegt, aber derzeit nichts Konkretes“, sagt die Autorin.

Corona-bedingt gibt es zwar derzeit keine Lesungen, das Buch - erstmal in einer 1.000er-Auflage erschienen - ist aber über den Buchhandel und online erhältlich.

