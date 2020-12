Eine Brücke die keiner besitzen will

Basse (os). Irgendwann in den 1930er Jahren wurde sie gebaut: Eine Holzbrücke über die Auter in der Gemarkung, kurz vor Scharnhorst. Klar ist noch, 1936 wurde sie an die „Gemeinde Basse“ übergeben. Nicht geklärt werden kann aber, ob es sich dabei um die Verwaltungsgemeinde oder die Realgemeinde handelte - und das wirkt sich heute aus.

Seit Monaten schon ist die Brücke gesperrt, weil die untere Wasserbehörde Schäden festgestellt hat. In den vergangenen 20 Jahren wurden die immer von Bassern behoben, wenn sie auffielen. „Das Grundkonstrukt ist bombenfest, da könnte ein Trecker drüber fahren“, sagt Olaf Jensen vom Dorfkomitee. Das will den Übergang schon aus Gründen des Freizeitwerts erhalten. Angesichts des Aufbaus aus Eisenbahschwellen und Schienen macht das kleine Bauwerk auch einen stabilen Eindruck. Die Verankerung im Bachlauf ließe sich wohl befestigen.

Selbst wenn die Reparatur wiederum kein Problem wäre: Jetzt ist die Brücke den Behörden offiziell bekannt. Lange Zeit war das anders, auch weil es dafür keinerlei Wegerechtseintragung gibt. Bei einem zwischenzeitlichen Ortstermin habe es „gute Gespräche“ gegeben, sagt Jensen, der sich mit Wolfgang Klein und Heinz Wessels für den Erhalt der Brücke einsetzt. Niemand will aber die Haftung für das Bauwerk übernehmen.

„Viele Fußgänger, Radfahrer, Jogger, Walker und Gassigeher haben diesen schönen Weg hier bis zur Sperrung genutzt, schon um die Straße zu meiden“, sagt Wessels. Bis sich die herumgesprochen hatte, musste so mancher wieder umkehren.

Jensen und seine Mitstreiter haben sich schon an den Ortsrat und die Verwaltung gewandt, das Ergebnis ist bisher offen. „Solange der Besitz nicht geklärt ist, wird eine Lösung schwierig“, weiß er aus den letzten Gesprächen. Ob sich jemand findet, der die Brücke besitzen will, ist mehr als fraglich.

