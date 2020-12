Radlader brennt komplett aus

Vesbeck (os). Zu einem Brandeinsatz rückte die Ortswehr, verstärkt durch die Kameraden aus Helstorf, am Donnerstagnachmittag gegen 17.30 Uhr in den Bohlenweg aus. Dort stand bei einem landwirtschaftlichen Betrieb ein Radlader in Flammen. Der Landwirt konnte das brennende Fahrzeug noch von den Stallungen weg auf freies Gelände fahren. Dort wurde das Fahrzeug gelöscht, zwei Trupps waren dabei unter Atemschutz im Einsatz.Anschließend wurde noch mit der Wärmebildkamera nach vorhandenen Glutnestern gesucht.

Insgesamt waren 22 Feuerwehrleute unter der Leitung von Vesbecks Ortsbrandmeister André Willer im Einsatz, außerdem die Polizei. Die wegen auslaufender Betriebsstoffe alarmierte Untere Wasserbehörde wird den Einsatzort am Freitagmorgen begutachten.

Die Brandursache war bis Redaktionsschluss noch nicht geklärt.

