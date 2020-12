Karin kontrolliert am Frosch

Neustadt (os). Seit dem heutigen Donnerstag blitzt es an der Wunstorfer Straße in Höhe Frosch, wenn man den städtischen Tempomessanhänger "Karin" schneller als mit den erlaubten 50 Stundenkilometern passiert.

Ab Montag gibt es dann kostspielige Beweisfotos an einem neuen Ort. In Mandelsloh an der Wiklohstraße gilt Tempo 30, dort ist eine Kita.

