Kunst und Kultur sind ihr wichtig

Neustadt (dgs). Nach langer Suche einer geeigneten Nachfolge hat der Theater- und Konzertkreis (TKK) auf seiner erstmals virtuellen Mitgliederversammlung Anja Fabritz zur neuen Vorsitzenden gewählt. Die 56-Jährige meldete sich nach Aufrufen des Freiwilligen-Zentrums für diese ehrenamtliche Aufgabe.

Wie berichtet, wollte Magnus Ronge nach zehnjähriger Leitung das Amt abgeben. Seit vielen Jahrzehnten schon organisiert der TKK Jahr für Jahr ein abwechslungsreiches Theater- und Musikprogramm für die Neustädter und holte dabei schon viele namhafte Künstler in die Stadt an der Leine. Ronge, der auch noch als Regisseur auf der Waldbühne Otternhagen im Einsatz ist, verstand es erfolgreich, zusammen mit Geschäftsführer Ernst Hahne und den zweiten Vorsitzende Christine Nothbaum und Willi Ostermann trotz zurückgehender Abonenntenzahlen den TKK am Leben zu erhalten.

Auf diese Unterstützung baut auch Fabritz. Die Neustädterin hat sich ehrenamtlich bereits für unterschiedliche Institutionen engagiert und sogar schon einmal als Bürgermeisterin kandidiert. „Kunst und Kultur sind sehr wichtig, um Menschen zusammenzuführen“, ist die neue Vorsitzende überzeugt. Sie möchte in Neustadt etwas bewegen. Dabei sei es ihr durchaus bewusst, dass es eine große Aufgabe sein wird, ihren erfahrenen Vorgänger zu ersetzen. Für seine Vorstandarbeit erhielt Ronge den ausdrücklichen Dank des Vorstands.

Dieser zeigt sich überzeugt, dass nach der Pandemie das Interesse an Kulturveranstaltungen groß sein wird. Nachdem die geplanten Vorstellungen im Dezember von „Vocaldente“ und „Musik-Evergreens“ auf spätere Termine verschoben werden mussten, hofft der TKK nun am 6. Februar Caroline Fortenbacher mit „ABBA macht glücklich“ auf die Bühne zu bekommen.

