Gemeinsames Impfzentrum von Region und Stadt Hannover auf dem Messegelände

Ressourcen bündeln, um den ambitionierten Zeitplan einzuhalten

Neustadt/Region Hannover (r/dgs). Auf dem Messegelände Hannover soll in den kommenden Wochen ein gemeinsames Impfzentrum von Region und Landeshauptstadt entstehen. Das haben Regionspräsident Hauke Jagau und Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay bekannt gegeben. „Das Impfzentrum ist ein erster Schritt, damit wir im Verlauf des nächsten Jahrs hoffentlich wieder zu mehr Normalität kommen. Die Isolation und die Angst vor Begegnung mit anderen sind auf Dauer eine Belastung für jeden und jede einzelne und für die gesamte Gesellschaft“, sagte Jagau.

Per Erlass hatte das Land Niedersachsen die örtlichen Katastrophenschutzbehörden beauftragt, Impfzentren einzurichten. In der Region gibt es zwei Katastrophenschutzbehörden: die Region und die Stadt Hannover. „Da der Erlass die Möglichkeit der Kooperation zwischen den Behörden einräumt, haben wir uns entschieden, die Aufgabe gemeinsam anzugehen“, erklärte Cordula Drautz, Finanz- und Gebäudedezernentin der Region. „Das bietet die Chance, Ressourcen zu bündeln und den ohnehin ambitionierten Zeitplan einzuhalten. Dabei setzen wir auf die hauptamtlichen Strukturen der Berufsfeuerwehr genauso wie auf die ehrenamtlichen Strukturen der Hilfsdienste“, ergänzte Axel von der Ohe, Ordnungsdezernent der Landeshauptstadt.

Bis zum 15. Dezember - so die Planung - soll das Impfzentrum auf dem Messegelände fertig sein. Die Vorteile: Erreichbarkeit und Parkmöglichkeiten, technische Anschlüsse, sanitäre Anlagen und Sicherheitsaspekte müssen berücksichtigt werden. Auch die Barrierefreiheit gilt es sicher zu stellen. Das Messegelände kann all diese Anforderungen erfüllen und ist mit allen Verkehrsmitteln ideal erreichbar. Es biete zudem die Möglichkeit, das Zentrum weiter auszubauen, wenn es nötig ist, so Drautz.

Zu berücksichtigen seien zudem die Anforderungen an den Transport und die Lagerung des Impfstoffs: „Wir müssen uns darauf einrichten, dass der Impfstoff in Teillieferungen kommt und Zeitpunkt und Anzahl der Impfdosen kurzfristig mitgeteilt werden. Auf all diese Eventualitäten müssen der Standort und das Personal vorbereitet sein - wir brauchen eine hohe Flexibilität in jeder Hinsicht“, betonte die Dezernentin. Es gelte zudem sicherzustellen, dass auch die Zweitimpfungen nach drei bis vier Wochen gewährleistet sind.

Neben dem Messegelände wird aktuell auch das Hannover Congress Centrum als möglicher Standorte geprüft. Es spreche viel dafür, die Impfungen auf einen oder auf wenige Standorte zu konzentrieren, zeigten sich die Verantwortlichen überzeugt. Es würden darüber hinaus, wie in den Vorgaben des Landes gefordert, auch acht mobile Impfteams eingesetzt, die Menschen aufsuchen, denen der Weg zur Messe nicht zuzumuten sei.

Mit Blick auf die Kosten müssten die Behörden Planungssicherheit haben in Bezug auf alle Leistungen, die das Land Niedersachsen selbst erbringen wolle, zum Beispiel Impfstofflogistik, Transport und Terminmanagement. Außerdem werde eine Vorgabe der Ständigen Impfkommission (StIKo) zur Reihenfolge der zu impfenden Gruppen benötigt, hieß es.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1134 vom 05.12.2020