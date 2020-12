Die Corona-Lage am Donnerstag: Fallzahlen entspannen sich weiter

Inzidenzwert jetzt bei 62,1

Neustadt (os). Die Zahl der aktuellen Fälle im Stadtgebiet nimmt wie schon an allen vorangegangenen Tagen dieser Woche weiter leicht ab. Stand heute meldet das Gesundheitsamt der Region Hannover 104 Menschen zwischen positivem Test und Ende der 14-Tages-Frist*, das sind drei weniger als gestern. Die Zahl der Betroffenen seit März liegt jetzt bei 402**, eine Zunahmen von drei Personen innerhalb der vergangenen 24 Stunden. Zur den Verläufen ist weiterhin nichts bekannt, ausgenommen die aktuell vier Todesfälle, zu denen noch zwei offene aus dem Nicolaistift kommen dürften. Wie berichtet erscheinen die erst in der Statistik, wenn auch ein Totenschein vorliegt. Der 7-Tage-Inzidenzwert je 100.000 Einwohner fällt ebenfalls von 75,4 gestern auf 62,1 heute.

Seit erste Fälle im Regionsgebiet aufgetreten sind, wurden - Landeshauptstadt inklusive - insgesamt 12.856 (12.669/+187) Menschen (Zahlen vom Freitag/Veränderung in Klammern) registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 10.500 (10.340) Personen als genesen aufgeführt. Bisher sind 223 Menschen (+2) unter Beteiligung einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben, das Durschnittsalter der Verstorbenen liegt weiterhin bei etwa 84 Jahren. Zum jetzigen Zeitpunkt gelten 2.133 (2.108) Menschen in der Region als "infiziert". Die sogenannte "7-Tages-Inzidenz" liegt heute bei 81,3 (-4,7). In der gesamten Region liegt derzeit keine Kommune mehr über 100. Als Risikogebiet gelten Regionen, in denen der Wert 50 überschreitet.

Die unmittelbaren Nachbarkommunen stehen im Vergleich weiterhin kaum besser da. Wunstorf hat 80 (+/-0) aktuelle Fälle, Garbsen 117 (-3) und die Wedemark 33 (+2).

Die Altersverteilung der seit Beginn Infizierten: bis 9 Jahre: 609 (604) Infizierte, 10 bis 19 Jahre: 1.452 (1.439); 20 bis 29 Jahre: 2.305 (2.264); 30 bis 39 Jahre: 2.083 (2.048); 40 bis 49: 1.958 (1.986); 50 bis 59 Jahre: 1.910 (1.875); 60 bis 69 Jahre: 979 (962); 70 bis 79 Jahre: 514 (509); 80 Jahre und älter: 833 (823). Ohne Altersangabe: 187 (185).

* Nach einem Zeitraum von 14 Tagen gelten Menschen, die positiv auf Covid-19 getestet wurden, als genesen. Ob sie Symptome hatten oder nicht, spielt dabei keine Rolle.

** Wie auch sonst, sind das nur die im Stadtgebiet gemeldeten Erkrankten. Im Klinikum behandelte Personen, die ihren Wohnsitz andernorts haben, zählen jeweils in ihrer Heimatkommune.

