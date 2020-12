Saunaofen schwelt - Schornstein brennt

Feuerwehreinsätze sind schnell erledigt

Hagen/Neustadt (os). Zu zwei Brandeinsätzen waren Feuerwehren aus dem Stadtgebiet am Mittwoch alarmiert worden.

Gegen 14 Uhr brannte in Hagen ein Schornstein an einem Einfamilienhaus „Im Ortbruche“. Die Ortsfeuerwehren Hagen, Eilvese und Nöpke waren vor Ort. Im Schornstein brannte Ruß, dadurch waren auch Räume im Obergeschoss leicht verraucht. Andere Teile des Gebäudes waren nicht betroffen. „Das Lüften über Fenster reichte aber aus“, sagte Einsatzleiter Stephan Fricke. Die Einsatzkräfte konnten nach kurzer Zeit an einen Schornsteinfeger übergeben, der den Abzug kehrte.

Zu einem verrauchten Keller „An der Stadtforst“ wurde die Kernstadt-Feuerwehr am Mittwochabend kurz nach 20 Uhr alarmiert. Ein Angriffstrupp unter Atemschutz drang mit einer Wärmebildkamera und einem Kleinlöschgerät in die Kellerräume vor. Bei der Erkundung wurde als Ursache der Rauchentwicklung ein schwelender Saunaofen festgestellt. Dieser wurde von Glutresten befreit und das Gebäude mit einem Lüfter entraucht.

