Nicolaistift überrascht mit selbstgebastelten Karten

Julia Hespe, Leiterin des begleitenden Dienstes, freut sich mit den Bewohnern über die persönlichen Karten.

Neustadt (r/tma). Ein Lichtblick neben der Corona-Situation im St. Nicolaistift: Die zwei Neustädterinnen Margarita Walter und Ursula Richter brachten zwei Körbe voll selbstgebastelter Karten für die Bewohner.

„Bei genauerer Betrachtung wurde uns das überaus große Engagement dieser Damen erst bewusst: Sie haben ganz individuelle Karten für alle Bewohnerinnen und Bewohner und Mitarbeiterinnen gebastelt“, so Julia Hespe, die leiterin des begleitenden Dienstes. „Zwei Körbe voll bunter, fröhlicher, motivierender und Zuversicht verheißender Karten.“

Jede Karte ist von Walter und Richter universell beklebt, bemalt und mit handgeschriebene Texten versehen worden. Zusätzlich haben die Bastlerinnen an jeder Karte noch eine Süßigkeit angebracht. „Alle hier im Haus sind gerührt von so viel Engagement und freuen sich über diese liebevolle Zuwendung“, so Hespe.

