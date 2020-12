Mit einem Foto der illuminierte #neustadtengel werden

Neustadt (r/tma). Bei abendlichen Spaziergängen in der Innenstadt oder zum Weihnachtseinkauf in der Fußgängerzone fällt eine Lichtkonstruktion am Heini-Nülle-Platz unter dem Tannenbaum besonders auf.

Dabei handelt es sich um einen sogenannten Fotopoint, bei dem sich jeder Passant an die glitzernden Engelsflügel stellen kann und mit einem Foto ein einfaches aber dennoch einzigartiges Weihnachtsmotiv einfangen kann.

Wer sich als Engel fotografiert und das Bild anschließend mit dem Hashtag #neustadtengel in den Sozialen Netzwerken Facebook oder Instagram hochlädt, hat im kommenden Januar die Chance auf Gutscheine von Geschäften aus der Innenstadt im Gesamtwert von über 400 Euro.

Teilnahmebedingungen sind im Internet auf www.kaufinNEUstadt.de einsehbar. Der #neustadtengel ist eine Aktion der Partnerschaft für eine lebendige Innenstadt.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1134 vom 05.12.2020