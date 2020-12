Ersthelfer befreien schwerverletzten Fahrer aus Unfallwrack

Vom Unfallfahrzeug hat sich sogar ein ganzes Rad gelöst.

Laderholz (r/tma). Ein dramatischer Unfall mit Todesfolge hat sich am Dienstagmorgen auf der „Alte Celler Heerstraße“ am Rand des Stadtgebiets abgespielt. Ein Autofahrer kam aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum am Straßenrand.

Durch die Nähe zur Samtgemeinde Steimbke wurden die Feuerwehren Wendenborstel, Steimbke und ein Rüstwagen aus Nienburg gemeinsam mit dem Rettungsdienst alarmiert. Dank Ersthelfern konnte der lebensgefährlich verletzte Fahrer jedoch schon vor dem Eintreffen der Blaulichter befreit werden, weshalb der Wagen aus Nienburg seine Fahrt vorzeitig abbrechen konnte. Der Patient wurde nach einer Versorgung durch eine Notärztin in das Klinikum transportiert, ist aber noch am selben Tag verstorben.

„Die 22 Einsatzkräfte sicherten die Einsatzstelle ab und stellten den Brandschutz am Unfallfahrzeug sicher“, berichtet Jens Eickeler, Pressewart der Feuerwehren Steimbke. Für die Unfallaufnahme und die Bergung blieb die Straße zwischen Wendenborstel und Rodewald/Laderholz bis mittags voll gesperrt. Die Polizei ermittelt wegen der Ursache.

