Brücke ist falscher Weg zur Verkehrswende

Grüne wollen Tunnel für Rad- und Fußverkehr an der Siemensstraße

Wenn der Bahnübergang Siemensstraße aufgehoben wird, soll es nach Meinung der Grünen eine Tunnel für Fußgänger und Radfahrer geben. Foto: Seitz (Archiv) vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (os). Kritik an den jüngst vorgelegten Plänen zur Aufhebung des Bahnübergangs Siemensstraße kommt vom Ortsverband Bündnis90/Grüne.

Die nicht eingeplante Querungsmöglichkeit für Fußgänger und Radfahrer an der Siemensstraße macht aus Sicht des Vorstandes wenig Sinn. Die Brücke -geplant weiter südlich der Siemensstraße - biete zwar einen Vorteil für den Autoverkehr und Radfahrer in Richtung Schulzentrum Süd, bedeuteten aber eine Verschlechterung für viele andere.

„Das macht für Menschen, die zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs sind, zum Teil einen großen Umweg aus,“ erläutert Vorstandsmitglied Dirk Herrmann. „Wer zum Beispiel von der Siemensstraße aus zum Supermarkt auf der anderen Bahnseite unterwegs ist, muss dann entweder durch den Bahnhofstunnel oder über die neue Brücke - in beiden Fällen ein Umweg von knapp einem Kilometer.“ Auch zur Grundschule Stockhausenstraße, zur Feuerwehr, zum Schloss oder zum Altenzentrum St. Nicolaistift werde man künftig länger brauchen. Zumal die Querung durch den Bahnhofstunnel kaum als schnelle Radwegverbindung gelten könne: „Man muss dort aus Rücksicht auf die Bahnreisenden selbstverständlich vorsichtig und ganz langsam fahren“, weiß Herrmann aus eigener Erfahrung.

„Wenn das wirklich so kommt, ist das Verkehrspolitik von gestern“, meint Grünen-Ratsfrau Ute Lamla. „Es kann nicht sein, dass dort viele Millionen verbaut werden und für den Rad- und Fußverkehr nur wenig getan wird. So können wir die Klimakrise nicht lösen“, sagt sie trotz des Wissens, dass die Stadt die Brücke nicht selbst baut. Die Grünen setzen sich deshalb für einen Tunnel für den Rad- und Fußverkehr an der Siemensstraße ein, so wie es ihn in Verlängerung der Straße „Am Schiffgraben“ in Poggenhagen schon gibt.

Auf NZ-Nachfrage erklärte Herrmann - ohne Abstimmung mit dem Vorstand -, dass die Brücke trotz Tunnel nicht nur eine Querung für den Autoverkehr bieten sollte. Ob das dann in der geplanten Ausbauweise sein müsse - auf jeder Seite jeweils 2,50 Meter für Fußgänger und Radfahrer - habe der Ortsverband noch nicht diskutiert.

Ausgabe-Nr. 1134 vom 05.12.2020