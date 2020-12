Suttorfer schmücken geschenkte Bäume in Rekordzeit

Auch die Rappelkiste bekommt eine Tanne

Die überall in Suttorf aufgestellten Bäume wurden von Anwohnern schnell geschmückt. Foto: Seitz

Suttorf (os). Nachdem am Sonntagvormittag 70 Weihnachtsbäume im gesamten Dorf verteilt worden waren, haben die Einwohner Rainer Köhne und seine Mitstreiter vom Dorfkomitee mehr als nur positiv überrascht. Die Suttorfer waren dazu aufgerufen, die an Laternen oder Straßenschildern stehenden Tannen mit Kugeln oder anderem Schmuck in Weihnachtsbäume zu verwandeln. „So hätte ich das nicht erwartet - und es haben nicht nur die geschmückt, die sonst immer bei unseren Aktionen mitmachen“, sagt Köhne.

Nach seinen Worten hatte Hendrik Lübbert die Idee für schöne Anblicke in der „etwas anderen“ Vorweihnachtszeit - und stellte die 70 Tannen auch gleich kostenlos zur Verfügung. „Wir haben die Bäume dann am Sonntagvormittag verteilt, am Nachmittag war schon fast die Hälfte geschmückt“, berichtet Köhne. Von bunten bis einfarbigen und kleinen oder großen Kugeln, Sternen und anderem Schmuck reicht die Auswahl, sogar beleuchtet ist mindestens einer der Weihnachtsbäume zwischenzeitlich. Am Montag waren kaum noch Bäume ungeschmückt.

Ihren eigenen Baum haben die Kinder der Rappelkiste bekommen. Die Kita hatte drei „Boten“ zum Hof Lübbert gesandt, um den schönsten Tannenbaum auszusuchen. „Da für dieses Weihnachtsfest viele Traditionen im Kindergarten entfallen müssen, möchten wir den Kindern und Erziehern mit einem Weihnachtsbaumgeschenk eine Freude machen“, sagte Svenja Lübbert. „Die Entscheidung welcher Baum der richtige sei, war für die Jungs schnell getroffen: Der mittelgroße Baum mit der schönen Spitze und viel Platz für den Weihnachtsschmuck, der in den nächsten Tagen gebastelt werden soll, der soll es sein“, berichtet sie. Ihr Mann Hendrik fällte den Baum, „zum Hof tragen und für den Transport einnetzten, das schafften die starken Jungs fast allein“.

Ausgabe-Nr. 1134 vom 05.12.2020