Karin blitzt an neuem Standort

Wulfelade (os). Wie in der Übersicht angekündigt, steht der städtische Tempoüberwachungsanhänger "Karin" von heute innerorts an an der Landesstraße 191 kurz hinter einer Bushaltestelle. Erlaubt sind 50 Stundenkilometer, geblitzt wird in Fahrtrichtung Mariensee.

Die Landesstraße erhält damit innerhalb weniger Kilometer nach Evensen und Welze die dritte Messstelle.

