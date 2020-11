Dieb bricht in Gartenlaube ein, kocht und übernachtet

Neustadt (r/tma). Ein wegen einiger Eigentumsdelikte bekannter Mann ohne festen Wohnsitz hat am Freitag eine Tat mit einer Übernachtung kombiniert.

Am Mittag ist der 31-Jährige Mann in eine Laube in der Kleingartensiedlung an der Nienburger Straße eingebrochen. Sein Weg führte ihn über den Dachboden, von wo er die Deckenverkleidung der Küche entfernte und in diese eindringen konnte. nachdem er einige elektronische Geräte abbaute und zum Abtransport bereitlegte, dachte der Täter jedoch nicht an seine Flucht. Erst kochte er sich eine Portion Nudeln, lies sogar Kleidungsstücke zurück und wurde einen Tag später in der Nähe gefasst.

Der 31-Jährige gab die Tat zu und hatte sogar vor, noch eine weitere Nacht zu übernachten. Nach dem Gewahrsam in Hannover wurde er am Sonntagmorgen entlassen, weil kein Antrag auf Untersuchungshaft gestellt wurde.

