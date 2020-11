Verkehrshelfer machen Schulwege sicherer - Unterstützung benötigt

Initiativen starten an Michael-Ende-Schule und in Mariensee

Initiator Rainer Kurtz (vorne links) und Kontaktbeamtin Pamela Hoffmann haben am Montag den Schulweg für einige Schüler am schon viel-diskutierten Kreisverkehr gesichert. Foto: Maibaum

Neustadt/Mariensee (tma). Anfang des Jahres sah es schlecht aus: Bei einer Informationsveranstaltung zu Verkehrshelfern tauchten keine Eltern auf, die Zukunft des Projektes stand auf dünnem Eis. Diese Woche starteten dennoch die ersten Helfer an zwei Grundschulen im Neustädter Land mit ihrer Arbeit.

Am Montag war es ein gemäßigter Start für die Michael-Ende-Schule - durch Corona-Maßnahmen konnten nur 40 Schüler den Schulweg auf sich nehmen. Insgesamt zwölf Eltern, Großeltern und Senioren sollen künftig auch größere Schüleraufkommen am Ahnsförth-Kreisverkehr und Fußgängerüberweg an der Memeler Straße sicher ins Klassenzimmer bringen.

„Unser Primärziel ist es natürlich Kinder sicher zur Schule zu bringen, aber auch Eltern zu signalisieren, dass sie das Elterntexi zuhause lassen können“, erklärt Initiator Rainer Kurtz. Er wünscht sich auch mehr Engagement: „Eltern, die sowieso kommen, könnten sich auch gleich mit Weste bereitstellen.“ Verkehrskoordinator Benjamin Gleue begleitet die Aktion und sieht dies als Chance, Erfahrungswerte zu sammeln. Eine erste Anpassung: 7.30 Uhr ist noch etwas früh, um an der Schule zu stehen. „Dass das zustande gekommen ist, ist vor allem Herrn Kurtz zu verdanken“, betont Gleue. Dieser hat bei Elternabenden über Lehrer geworben und persönliche Kontakte genutzt, auch die Listen für die Koordination führt er.

Polizei und Stadt würden weitere Verkehrshelfer an anderen Schulen begrüßen, stimmt auch Kontaktbeamtin Pamela Hoffmann zu. Dafür müssten die Schulen sich aber zuerst melden. Das ist auch in Mariensee zustande gekommen, wo ab Donnerstag, 3. Dezember, ein erster Versuch gestartet wird. Eltern können nach einer kurzen Einweisung starten.

Kontakt: Wer selbst Verkehrshelfer werden möchte, kann sich an die jeweilige Schulleitung oder Hoffmann unter Telefon 05032/9559-185 wenden. Kurtz ist per E-Mail an verkehrshelfer-mes@web.de erreichbar.

