Wie soll Sport in Zukunft sein?

Stadt startet Sportentwicklungsplan

Neustadt (os). Wie im Stadtgebiet künftig Sport getrieben wird, welche Sportarten das sein könnten und welche Infrastruktur dafür nötig ist, sind nur einige Punkte, die ein Sportentwicklungsplan formulieren soll. Dr. Arne Göring von der Universität Göttingen begleitet die Erstellung wissenschaftlich, um eine breite Basis an Bedarfen zu gewinnen, sind aber alle Einwohner aufgerufen, teilzunehmen. Appetit soll ein Video machen, dass die Stadtverwaltung in dieser Woche offiziell vorgestellt hat. Darin erklären viele Beteiligte, wohin die Reise gehen soll. Es ist auf der städtischen Homepage ebenso zu finden wie bei Youtube und Facebook - auch auf der Seite der Neustädter Zeitung. Das Teilen und verbreiten, auch über die Sozialen Medien und andere Internetseiten, ist ausdrücklich erlaubt und gewünscht.

In einer Steuerungsgruppe arbeiten Vertreter der Politik, des Regionssportbundes, des Sportrings und Sportspezialisten mit. „Der Sport befindet sich im Wandel. Herauskommen soll, wie Sportanbieter und Stadtverwaltung künftig mit dem Thema umgehen könnten. Viele Fragen um diesen Themenblock sollen gemeinschaftlich diskutiert und ausgehandelt werden. Ausdrücklich geht es auch um den selbst organisierten Sport, also körperliche Betätigungen für die Menschen zwar nicht unbedingt Vereine oder kommerzielle Anbieter, aber eben doch auch bestimmte Voraussetzungen benötigen. Skaten und Inlinern, Laufen und Walken, Kiten und Surfen und vieles mehr soll möglichst in die Betrachtung einfließen.

Die geplante Auftaktveranstaltung, die ursprünglich am 2. Dezember in der KGS-Mensa stattfinden sollte, wird mit Blick auf das aktuelle Infektionsgeschehen auf das Frühjahr 2021 verschoben.

Dafür gibt es unter www.neustadt-a-rbge.de/sportentwicklungsplan schon erste Ideen und Konzepte zum Nachlesen und auch Umfragen und Feedbackmöglichkeiten zum Mitmachen. Weitere Infos folgen stetig. Das Video gibt es auch unter youtu.be/_Ss8AgZDahI zu sehen.

„Bis zum Frühjahr wollen wir so erste Anregungen und Meinungen sammeln, um dann mit guten Ideen in die konkrete Umsetzung zu starten“, erklärt Evelyn Barz, die für die Stadt in der Projektsteuerungsgruppe sitzt und diese koordiniert.

