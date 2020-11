Geheimsache Rathaus erfordert Nachtragshaushalt über 58 Millionen Euro

Vergaberecht macht "Verschleierung" nötig - Bau von 2021 bis 2023

Neustadt (os). Wenn am Donnerstag, 3. Dezember, die erste hybride Ratssitzung abgehalten wird, bringt Bürgermeister Dominic Herbst einen Nachtragshaushalt über 58 Millionen Euro ein. Die Summe soll als Verfügungsermächtigung für den Rathausbau zur Verfügung stehen. „Das Rathaus wird aber auf keinen Fall so viel kosten“, macht Herbst deutlich. Der Betrag ist so hoch gegriffen, um alle eingegangenen Angebote nicht nur abzudecken, sondern auch Rückschlüsse auf deren Höhe unmöglich zu machen.

Aus vergaberechtlichen Gründen darf über die Angebote nichts vorab bekannt werden. Nicht einmal die Zahl der Bewerber wird genannt. Auch der siegreiche Entwurf wird erst präsentiert, wenn der Vertrag geschlossen ist. „Alle Beteiligten mussten Verschwiegenheitserklärungen unterzeichnen“, sagt Stadtsprecherin Nadine Schley. Das gilt neben Politikern, die in dieser Woche Details erfuhren, auch für die Mitglieder der Arbeitsgruppe - Vertreter aus Gesellschaft, Verwaltung und Politik - die in einer großen Jury über die architektonische Gestaltung berieten und auch Wünsche hatten einbringen können.

„Das ist schon eine gewisse Blackbox“, gesteht der Bürgermeister zu, auch weil der Rat nicht-öffentlich beschließt, wer den Zuschlag bekommt. „Ich war selbst baff, wie komplex das Thema ist.“ Aus genau diesem Grund lässt sich die Stadt auch von einer auf Vergaberecht spezialisierten Kanzlei juristisch beraten. Anlass für eine Klage von unterlegenen Bietern soll nicht geboten werden, weil das wiederum zu Verzögerung und damit auch weiteren Preissteigerungen führen könnte.

Weil der Auftrag für den Neubau im Januar oder Februar vergeben werden soll, der Haushalt 2021 bis dahin im besten Fall beschlossen, aber auf keinen Fall von der Kommunalaufsicht genehmigt sein wird, ist der Nachtrag nötig. Der Baubeginn wird für Sommer 2021 angestrebt, die Fertigstellung für 2023.

Für Dominic Herbst ist aber schon jetzt klar, dass der Preis nicht bei den zuletzt 2017 genannten 25 Millionen Euro liegen wird. „Nur auf die Baukosten zu schauen, wäre auch falsch“, ist er überzeugt. Weil das Rathaus vom Anbieter nicht nur gebaut, sondern wie beim Feuerwehrzentrum auch 30 Jahre unterhalten werden soll, mache es Sinn, an geeigneten Stellen mehr in den Bau zu investieren, um geringere Unterhaltungskosten zu haben. Baukostensteigerungen und geänderte Vorschriften täten ein Übriges, so Herbst. Allein für die Lüftungstechnik hätten sich die Vorgaben in den vergangenen Jahren drastisch geändert.

Kostenoptimierungen blieben trotzdem im Blick, versichert das Stadtoberhaupt. So sei gegenüber dem Raumprogramm bereits 15 Prozent an Platz eingespart worden, unter anderem durch flexible Raumnutzungskonzepte wie einen teilbaren Ratssaal, der zu Besprechungsräumen werden kann. Auch mobiles Arbeiten spielt künftig eine Rolle.

