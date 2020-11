Neuer Westflügel am Schloss soll Ende Februar fertig sein

Die Volkshochschule Hannover Land und das Amtsgericht wollen als Mieter in das neue Gebäude einziehen. Foto: Gade-Schniete vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (dgs). Voll im Zeitplan liegt der Anbau am Schloss Landestrost. „Ende Februar, Anfang März sollen alle Arbeiten am neuen Westflügel abgeschlossen sein“, berichtet Anja Römisch, Geschäftsführerin der Kulturregion Hannover, einer Stiftung der Sparkasse und der Region Hannover. Dazu bewegten sich die Baukosten unterhalb der bisherigen Schätzung, fügt Römisch hinzu, die aber keine Angaben zur Bausumme machen will. Derzeit läuft die Verklinkerung des dreistöckigen Gebäudes. Nach dem Ausfugen der roten Ziegel würde sich das Erscheinungsbild dem historischen Ensemble noch etwas mehr anpassen, zeigt sich die Geschäftsführerin überzeugt. Der „moderne Bau“ mit rund 3.000 Quadratmetern Fläche soll als Büro- und Verwaltungsgebäude genutzt werden. Einziehen wird in den unteren beiden Stockwerken die Volkshochschule Hannover Land, die oberen beiden Etagen hat das benachbarte Amtsgericht angemietet.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1133 vom 28.11.2020