Niedersachsen zieht nach: Ferien beginnen am 21. Dezember

Weitere Vorverlegung um zwei Tage möglich - neue Hotspot-Strategie

Hannover/Neustadt (tma). Auch das Land hat nach anfänglichem Zögern nun eine Vorverlegung der Weihnachtsferien beschlossen. Durch einen frühen Start am Montag, 21. Dezember, - zwei Tage früher als geplant - soll ein „gemeinsames Weihnachtsfest in höherer Sicherheit vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus“ ermöglicht werden.

„Über zwei zusätzliche freie Tage, an denen die Kinder und Jugendlichen ihre Kontakte zu anderen deutlich einschränken können, leisten wir schulseitig einen Beitrag, das Infektionsgeschehen vor Weihnachten abzudämpfen“, so Kultusminister Grant Hendrik Tonne. „Das ist Länderlinie und wurde letztes Wochenende so abgestimmt. Dieses abgestimmte Vorgehen bei den Ferien ist ein wichtiger Beitrag für eine wirksame Eindämmung des Coronavirus SARS-CoV-2.“

Somit beträgt die Zeit zwischen dem letzten Schultag am Freitag, 18. Dezember, und Heiligabend nun fünf Tage, was laut Ministerium aber nicht für alle Familien ausreichend sei. So können Familien mit Angehörigen in Risikogruppen eine Befreiung vom Unterricht ab dem 17. Dezember formlos beantragen.

Diese Regelung könnte aber schon bald redundant werden: Die Bundesregierung plant eine weitere Vorverlegung der Ferien auf den 16. Dezember. Somit wäre die freie Zeit sogar noch großzügiger als bisher nur auf Antrag eingeplant. Keine Sonderregelungen gelten für den ersten Schultag im neuen Jahr, der nach aktuellem Stand für Montag, 11. Januar, eingeplant ist.

Strategie für Schulen in Hotspots

Nach langem Zögern beschließt das Kultusministerium nun das „Szenario B“, allerdings nur als Ausnahmeregelung. Somit gilt ab dem 1. Dezember in Regionen mit einer Sieben-Tages-Inzidenz von mehr als 200 ab dem 7. Schuljahrgang der Unterricht im Wechselmodell von Präsenz- und Heimunterricht. Dafür ist zukünftig keine Infektionsschutzmaßnahme des Gesundheitsamtes an einzelnen Schulen mehr notwendig. Der Wechsel zurück in Szenario A erfolgt dann, wenn der Inzidenzwert an drei aufeinanderfolgenden Tagen unter 200 liegt und kein neuer Infektionsfall an einer Schule vorliegt. In der Region liegt der Wert Donnerstag bei 107,9.

Zudem wird in den Corona-Hotspots auch die Maskenpflicht nochmals verschärft. Auch an Schulen des Primarbereiches ist eine Mund-Nasen-Bedeckung dann verbindlich zu tragen. Die Maske darf im Szenario B aber am Platz abgelegt werden, weil dabei durch weniger Schüler im Raum das Abstandsgebot eingehalten wird. Das gilt grundsätzlich für alle Schulen im Szenario B. Ab einem Inzidenzwert von 200 gilt zudem die Maskenpflicht in Horten. „Die Maßnahmen sind tauglich, um in Hotspots das Hineintragen von Infektionen in Schule zu erschweren. Und mit diesen Erweiterungen [...] werden wir weitere Stabilität in das Gesamtsystem bringen“, so Kultusminister Grant Hendrik Tonne.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1133 vom 28.11.2020