Welche Zukunft hat die Stellnetzfischerei?

NABU-Widerspruch sorgt für aktuelles Verbot

Steinhude/Mardorf (gi). Der NABU will, dass die Stellnetzfischerei auf dem Steinhuder Meer eingestellt wird. Das hat die Umweltschutzorganisation mit ihrem Widerspruch gegen eine Entscheidung der Region deutlich gemacht. Die hatte entschieden, die umstrittene Fischfangform sei zulässig. Da der Widerspruch aufschiebende Wirkung hat, ist die Stellnetzfischerei ab sofort verboten. Das hat die Behörde dem Fischereiverein Steinhude am 11. November mitgeteilt, der Vorsitzende Detlef Hodann informierte daraufhin seine Mitglieder.

Auf Nachfrage beschreibt die Pressestelle der Region Hannover nun zwei Möglichkeiten, wie das Verfahren weiter geführt werden kann: Die Region prüft als Widerspruchsbehörde, ob der Eingabe des NABU stattgegeben oder ob er abgelehnt wird. Favorisiert wird aber, dem Widerspruch „abzuhelfen“, in dem ein Kompromiss vorgeschlagen wird.

Diese Möglichkeit bietet das Verwaltungsverfahrensrecht, um den Weg bis zur Entscheidung kurz zu halten.

Ist der Abhilfe-Versuch erfolglos, entscheidet die Widerspruchsstelle. Gegen deren - ablehnenden - Bescheid kann innerhalb eines Monats Klage vor dem zuständigen Verwaltungsgericht erhoben werden. Das gilt es zu verhindern, möchte die Region die möglichen Folgen der Stellnetzfischerei doch untersuchen lassen. Solche Untersuchungen sind ohne die Ausübung der Fischfangart jedoch nicht möglich.

Auch das Niedersächsische Umweltministerium hat sich Ende April dieses Jahres wegen der Stellnetzfischerei am Steinhuder Meer an die Region gewandt. Das Ministerium möchte „stichhaltige Beweise“ dafür, dass tauchende Wasservögel „als Beifang durch diese Art der Fischerei“ nicht so zu Schaden kommen, dass der Erhaltungszustand der betroffenen Arten beeinträchtigt ist. Umwelt- und Landwirtschaftsministerium halten es aber „für unangemessen, die von der Region Hannover genehmigte Stellfischerei zu verbieten“. Allerdings sehen es beide Ministerien angesichts des beschriebenen Wissensdefizites als geboten, eine Begleituntersuchung zum Beifangrisiko für Wasservögel durchzuführen“, wie sie auch die Region anstrebt. Die wissenschaftliche Begleitung werde derzeit ausgeschrieben. Zwei oder auch drei Jahre wird die Untersuchung dauern.

Einer, der die Stellnetzfischerei seit Jahrzehnten auf dem Binnensee betreibt, ist Ulrich Balzer. Der Steinhuder ist seit 43 Jahren Berufsfischer und gelernter Fischwirt. Er fischt mit einer 60er Maschenbreite, das Netz hat eine Höhe zwischen 60 bis 100 Zentimeter. Es sei immer genügend Wasser über den Netzen gewesen, ein Vogel hätte sich bei ihm noch nie darin verfangen. Balzer und seine Kollegen hoffen, dass es bald zu einer Entscheidung im Sinne der Berufsfischer auf dem Steinhuder Meer kommt.

Wie berichtet, konnten bisher nur zwei Fälle von verendeten Vögeln in Stellnetzen überhaupt belegt werden, bei einem war zudem die genaue Todesursache unklar. Die Stellnetzfischerei wird mindestens seit den 1950er Jahren am Steinhuder Meer betrieben.

