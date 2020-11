Zwei Buden sind kein Weihnachtsmarkt

GfW vermittelt Schausteller an die Stadt

Wo sonst der Weihnachtsmarkt ausgerichtet wird, gibt es dieses Jahr nur Schmalzkuchen und Mandeln, nebenan Kunsthandwerk

Neustadt (os). „Für uns steht ganz klar fest: es gibt keinen Weihnachtsmarkt“, sagt Volker Tiedgen, sonst im Vorstand der Gemeinschaft für Wirtschaftsförderung (GfW) für diese Veranstaltung zuständig. Nach einem Vorstandsbeschluss richtet der Verein in diesem Jahr nichts auf dem Sparkassenvorplatz aus. Glühweinverkauf, der Betrieb der Bühne oder die „Vereinsbude“ wären demnach nicht mit den Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie vereinbar gewesen. „Wir haben aber unseren Stammschausteller Michael Eyck an die Stadt vermittelt“, sagt Tiedgen. So kommt es, dass Eyck seit dieser Woche bis zum Weihnachtsfest zumindest einen Süßigkeitenstand geöffnet haben darf. Schmalzkuchen und Mandeln gibt es allerdings nur zum Mitnehmen. Eine weitere Bude in direkter Nachbarschaft wird für den zeitweisen Verkauf von Kunsthandwerk genutzt.

Anders als in den Vorjahren gibt es auch keine Bratwurst auf dem Sparkassenvorplatz. Caterer Heiner Plinke nutzt nicht seinen Stammplatz, sondern steht auf der üblichen Sondernutzungsfläche vor dem eigenen Geschäft, auch dort darf jedoch nichts vor Ort verzehrt werden.

Die GfW und der Bauhof derStadt haben trotzdem die City mit der beliebten Weihnachtbeleuchtung bestückt. Außerdem sollen laut Tiedgen noch mehr Tannenbäume wenigstens ein bisschen Stimmung verbreiten. Die Tannenbaumschmück-Aktion mit den Kitas aus dem Stadtgebiet gibt es in abgewandelter Form. „Die Kinder haben gebastelt, wir holen den Schmuck ab und hängen ihn auf“, sagt Tiedgen. Für die Basteleien hat der Ortsrat Preise ausgelobt.

