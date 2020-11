Kanalarbeiten: Ampel regelt den Verkehr

Mandelsloh (r/dgs). In der kommenden Woche müssen Autofahrer auf der Mandelsloher Straße (Landesstraße 191) mit längeren Fahrzeiten rechnen. Aufgrund von Arbeiten am Kanalnetz regelt im unübersichtlichen Kurvenbereich in Höhe des Pastor-Simon-Weges eine Ampel den Verkehr. Die Arbeiten sollen am Montag, 30 November, gegen 12 Uhr beginnen. Am Dienstag und Mittwoch, 1. und 2. Dezember, geht es jeweils um 7.30 Uhr weiter.

Die Ampel ist an den drei Tagen immer bis voraussichtlich 17 Uhr im Einsatz.

