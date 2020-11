Sehr teure zehn Minuten

Unbelehrbarem Radfahrer droht hohes Bußgeld

Neustadt (os). Verkehrsverstöße am laufenden Band und Drogenbesitz dürften einen 21 Jahre alten Radfahrer teuer zu stehen kommen. Allein die Verstöße im Verkehr summieren sich auf mehr als 400 Euro Strafzahlungen.

Gegen 13.20 Uhr am Dienstag stoppte eine Streifenwagenbesatzung den jungen Mann an der Theodor-Heuss-Straße, weil er beim Radfahren telefonierte. Dafür wurde ein Verwarngeld von 55 Euro fällig. Wenige Minuten später bemerkten die Beamten, dass der selbe Radfahrer trotz geschlossener Schranke sein Rad über die Gleise am Bahnübergang Nienburger Straße schob. Laut Einsatzdienstleiter Alexander Benne werden dafür 350 Euro plus Verwaltungsgebühr fällig.

Darüber hinaus stellten die Polizisten nun auch Cannabisgeruch fest. Eine Durchsuchung ergab, dass der 21-Jährige drei Gramm Marihuana, abgepackt in Alufolie, mit sich führte. Die Betäubungsmittel wurden beschlagnahmt und es wurde ein Strafverfahren eingeleitet. „Insgesamt sehr teure 10 Minuten“, bilanziert Benne.

