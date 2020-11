Statt Jubiläumsfeier geht beim TSV ein Traum in Erfüllung

Sichma spendet 7.500 Euro für eine besondere „Luftnummer“

Neustadt (os). Schon die Ankündigung einer besonderen Spende hat bei TSV-Kindersportkoordinatorin Angela Below den Glauben an die Erfüllung eines lang gehegten Traumes erfüllt. Mit der offiziellen Scheckübergabe - und bereits erfolgter Bestellung - rückt die Verwirklichung der etwas anderen „Luftnummer“ jetzt in greifbare Nähe. Angeschafft wird mit dem Geld ein sogenanntes AirTrack-System.

Eigentlich hätte die Sichma Wohnungsverwaltung in diesem Jahr ein besonderes Jubiläum gefeiert. Am heutigen Samstag auf den Tag genau vor 75 Jahren begann die Unternehmensgeschichte. Das sollte mit Mietern, Handwerkern und weiteren Partnern groß gefeiert werden. Corona ließ das jedoch nicht zu. „Deshalb haben wir uns entschieden, statt der Feier die ohnehin geplante Spende aufzustocken“, sagt Geschäftsführer Andreas Ronge und schrieb 7.500 Euro auf den Scheck. Die Sichma Wohnungsverwaltung engagiert sich seit vielen Jahren in Neustadt. „Unser Fokus liegt allerdings immer auf der Förderung von Kindern und Jugendlichen“, so Ronge.

TSV-Chef Riko Luiking freute sich ebenso wie seine Kindersportkoordinatorin über die üppige Zuwendung. „Rund die Hälfte unserer mehr als 2.500 Mitglieder sind Kinder und Jugendliche“, sagt der Vorsitzende, „dazu kommen die Kooperationen mit vielen Grundschulen und Kitas im Stadtgebiet.“

Die luftgefüllten AirTrack-Matten, Rollen und flexibel kombinierbaren Zubehörteile sind vielseitig einsetzbar, erinnern teilweise überdimensionierte Luftmatratzen. „Die Überlegung, wie wir mit der Spende etwas für möglichst viele unserer jungen Mitglieder tun können, war damit einfach“, sagt Below. „Vom Eltern-Kind-Turnen bis zum Leistungsturnen kann man das System einsetzen.“ Das freut auch Andreas Ronge, er sieht damit seine Absicht bestens umgesetzt und will sich nach Lieferung den Nutzen vorführen lassen.

Bisher war eine solche Anschaffung finanziell undenkbar. „Für mich geht damit wirklich ein Traum in Erfüllung“, sagt Angela Below.

