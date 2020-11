Auch wenn noch Geld fehlt: Die Glocken sollen saniert werden

Rund 150.000 Euro soll die Sanierung der Glocken in der St. Osdag-Kirche kosten. Foto: (r). vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Mandelsloh (r/dgs). Der Kirchenvorstand gibt sich optimistisch: Die Glocken der St. Osdag-Kirche sollen im Herbst 2021 saniert sein. „Damit soll ein Denkmal für die Nachwelt erhalten werden“, erklärt dazu der Vorsitzende, Bodo Messerschmidt.

Als der Kirchenvorstand im April 2017 den Beschluss zur Sanierung der Glocken fasste, war die Unsicherheit noch groß, wie die geplanten Gesamtkosten von 150.000 Euro finanziert werden können. Stiftungen, wie die „Lichter im Norden“ und die „Wenger-Stiftung“, haben bereits Fördergelder bewilligt. Spätestens im Januar erwartet der Kirchenvorstand die Entscheidungen der Klosterkammer Hannover und der Calenberg-Grubenhagenschen Landschaft.

Es sind aber auch schon 38.700 Euro durch Spenden und Patenschaften zusammen gekommen. „Klasse, wie die Bürgerinnen und Bürger sich für ein Denkmal in ihrer Gemeinde einsetzen“, freuen sich die Mitglieder im Kirchenvorstand. „Jede Spende, die noch gegeben wird, zählt“, sind sich alle einig.

Allein für die Montagearbeiten der Glocken, die zur Sanierung in das Glockenschweißwerk Lachenmever transportiert werden müssen, sind rund 45.000 Euro angesetzt. Die Restaurierung der Glocken selbst soll rund 57.000 Euro kosten. Übrigens: Der Klang der Glocken von St. Osdag ist auch online zu hören. „Glockenfreund“ Henrik Hopfenblatt hat im September Ton- und Filmaufnahmen im Glockenturm gemacht. Wer einmal reinhören möchte, kann einfach den QR-Code scannen oder folgende URL eingeben: www.youtube.com/watch? v=4TAcJZQqq74 .

Glockenflaschen - das ideale Geschenk

Nicht nur die Glocken, sondern auch der Alkohol bereitet der Gemeinde Kopfzerbrechen. „Im Lager stapeln sich Kisten mit Sekt“, berichtet Kirchenvorstand Bodo Messerschmidt. Eingekauft wurden die prickelnden Tropfen für die Konzertreihe in St. Osdag in diesem Jahr, die allerdings wie so vieles andere, Corona zum Opfer fiel.

Jetzt wurden die Flaschen eigens mit Etiketten versehen, die die Mandelsloher Kirche zeigen. „Gerne geben wir die Glockenflaschen für eine kleine Spende ab - ideal als Geschenk zu Weihnachten oder beim „Dinner for one“ zum Jahreswechsel“, findet Messerschmidt. Der Erlös komme natürlich zu 100 Prozent dem Glockenprojekt zugute. dgs

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1133 vom 28.11.2020