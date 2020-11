Polizei lässt Beladen auf der falschen Seite nicht durchgehen

Neustadt (os). Der zeitnahe Hinweis auf einen Autotransporter, der an der Moordorfer Straße zum Beladen entgegen der Fahrtrichtung hielt, hat am Dienstagvormittag die Polizei auf den Plan gerufen. NZ-Leser Klaus Hendrian verschickte sein Foto auch an die Stadtverwaltung.

Einsatzdienstleiter Alexander Benne von der Polizei schickte direkt einen Streifenwagen los. Ähnliche Verstöße - trotz angeordnetem Halteverbot - wurden in der Vergangenheit mehrfach gemeldet (wir berichteten). Dieses Mal trafen die Beamten vor Ort noch auf den Fahrer des aus Lettland stammenden Lastwagens. Er musste das Fahrzeug umgehend entfernen und kam der Aufforderung ebenso nach, wie er das verhängte Ordnungsgeld von zehn Euro direkt vor Ort bezahlte.

