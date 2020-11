Die Corona-Lage am Dienstag: Inzidenzwert steigt durch 16 neue Fälle weiter

Regionsweit nehmen die Zahlen ab

Neustadt (os). Die Zahl der seit gestern registrierten, positiven Corona-Tests liegt mit 16 wieder im zweistelligen Bereich, wenn auch deutlich niedriger als die 44 Fälle nach dem Wochenende. Durch fünf "genesene" Betroffene - unabhängig davon, ob überhaupt Symptome vorlagen - gibt es jetzt 122 als infiziert geltende Neustädter. Seit Beginn der Pandemie zählt das Gesundheitsamt der Region für das gesamte Stadtgebiet nun 355 Fälle, gestern waren es noch 339**. Der 7-Tage-Inzidenzwert je 100.000 Einwohner steigt von 146,3 auf 170,7 deutlich an, nur weil auch Gehrden (181,0) noch eine Zunahme berzeichnete, bleibt Neustadt auf Rang zwei der Regionskommunen.

Seit erste Fälle im Regionsgebiet aufgetreten sind, wurden - Landeshauptstadt inklusive - insgesamt 11.498 (11.347/+151) Menschen (Zahlen vom Vortag/Veränderung in Klammern) registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 8.852 (8.649) Personen als genesen aufgeführt. Bisher sind 191 Menschen (+8) unter Beteiligung einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben. Somit gelten zum jetzigen Zeitpunkt 2.515 (2.515) Menschen in der Region als "infiziert". Die sogenannte "7-Tages-Inzidenz" liegt pro 100.000 Einwohner tagesaktuell bei 103,7 (-3,8). Als Risikogebiet gelten Regionen, in denen der Wert 50 überschreitet.

Die unmittelbaren Nachbarkommunen stehen im Vergleich weiterhin nicht besser da. Wunstorf hat ganze 72 (-1) aktuelle Fälle, Garbsen 157 (-3) und die Wedemark 38 (-12).

Die Altersverteilung der seit Beginn Infizierten: bis 9 Jahre: 544 (531) Infizierte, 10 bis 19 Jahre: 1.282 (1.260); 20 bis 29 Jahre: 2.094 (2.061); 30 bis 39 Jahre: 1.826 (1.808); 40 bis 49: 1.775 (1.751); 50 bis 59 Jahre: 1.704 (1.685); 60 bis 69 Jahre: 862 (847); 70 bis 79 Jahre: 478 (477); 80 Jahre und älter: 763 (752). Ohne Altersangabe: 170 (175).

* Nach einem Zeitraum von 14 Tagen gelten Menschen, die positiv auf Covid-19 getestet wurden, als genesen. Ob sie Symptome hatten oder nicht, spielt dabei keine Rolle.

** Wie auch sonst, sind das nur die im Stadtgebiet gemeldeten Erkrankten. Im Klinikum behandelte Personen, die ihren Wohnsitz andernorts haben, zählen jeweils in ihrer Heimatkommune.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1133 vom 28.11.2020