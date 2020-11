Die Corona-Lage am Montag: Inzidenzwert steigt drastisch auf 146,3

Seit Freitag 44 neue Fälle - Nicolaistift ist eingerechnet

Neustadt (os). Die Corona-Fallzahlen im Stadtgebiet sind über das Wochenende nahezu explodiert. Nach 89 aktuellen Fällen am Freitag meldet das Gesundheitsamt der Region heute 112* Personen mit positivem Test und innerhalb der 14-Tages-Frist. Die Gesamtzahl nahm noch deutlich stärker zu. Seit März sind nun 339** Menschen positiv auf Covid-19 getestet worden, das sind 44 mehr als noch am Freitag. Wie viele von ihnen auch Symptome haben, ist nicht bekannt. Aus der Differenz ergeben sich 23 "Genesene". In den neuen Fällen sind auch die Ergebnisse von breit angelegten Tests aus dem St. Nicolaistift enthalten. Dort kamen zu zehn bereits bekannten Fällen weitere 16 positive Testergebnisse. Mehr dazu unter www.neustaedter-zeitung.de/artikel/12615.html hier auf der Seite. Während zwölf der Fälle bereits in der vergangenen Woche in die Statistik kamen, sind nun 14 weitere dabei. Die verbleibenden 30 positiven Tests sind laut Regionssprecher Christoph Borschel aber keinem "Hotspot" zuzordnen, sondern verteilen sich maximal in kleineren Gruppen wie Familien.

Die 7-Tage-Inzidenz für das Neustädter Land stieg von 104,2 auf 146,3 und ist damit jetzt die zweithöchste regionsweit nach Gehrden (148,7).

Seit erste Fälle im Regionsgebiet aufgetreten sind, wurden - Landeshauptstadt inklusive - insgesamt 11.347 (10.846/+501) Menschen (Zahlen vom Vortag/Veränderung in Klammern) registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 8.649 (8.063) Personen als genesen aufgeführt. Bisher sind 183 Menschen (+/-0) unter Beteiligung einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben. Somit gelten zum jetzigen Zeitpunkt 2.515 (2.601) Menschen in der Region als "infiziert". Die sogenannte "7-Tages-Inzidenz" liegt pro 100.000 Einwohner tagesaktuell bei 107,5 (-6,7). Als Risikogebiet gelten Regionen, in denen der Wert 50 überschreitet.

Die unmittelbaren Nachbarkommunen stehen im Vergleich weiterhin nicht besser da. Wunstorf hat ganze 73 (-5) aktuelle Fälle, Garbsen 160 (-14) und die Wedemark 50 (-11).

Die Altersverteilung der seit Beginn Infizierten: bis 9 Jahre: 531 (493) Infizierte, 10 bis 19 Jahre: 1.260 (1.192); 20 bis 29 Jahre: 2.061 (1.978); 30 bis 39 Jahre: 1.808 (1.724); 40 bis 49: 1.751 (1.681); 50 bis 59 Jahre: 1.685 (1.624); 60 bis 69 Jahre: 847 (814); 70 bis 79 Jahre: 477 (460); 80 Jahre und älter: 752 (714). Ohne Altersangabe: 175 (166).

* Nach einem Zeitraum von 14 Tagen gelten Menschen, die positiv auf Covid-19 getestet wurden, als genesen. Ob sie Symptome hatten oder nicht, spielt dabei keine Rolle.

** Wie auch sonst, sind das nur die im Stadtgebiet gemeldeten Erkrankten. Im Klinikum behandelte Personen, die ihren Wohnsitz andernorts haben, zählen jeweils in ihrer Heimatkommune.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1133 vom 28.11.2020