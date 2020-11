26 Corona-Fälle im St. Nicolaistift bestätigt

Zwei Bewohner im Krankenhaus

In einem Anbau des St. Nicolaistifts gibt es jetzt 15 positiv auf Covid-19 getestete Bewohner und elf Mitarbeiter. Foto: Seitz

Neustadt (r/os). 15 Bewohner des Anbaues „Haus an der Leine“ des Altenzentrums St. Nicolaistiftes in Neustadt sowie zehn Mitarbeitende und ein Auszubildender sind am Donnerstag auf das Corona-Virus positiv getestet worden. Damit stehen nun 26 Fälle fest - Stand Sonntag 16 Uhr. Am Samstag kamen zwei Bewohner ins Krankenhaus zur Behandlung.

Schon als sich am vergangenen Wochenende nach Schnelltests das Infektionsgeschehen angedeutet hat, informierte Einrichtungsleiter Detlev Seliger Heimaufsicht und Gesundheitsamt. Ein mobiles Testteam des Deutschen Roten Kreuzes hatte jetzt alle Bewohner dieses Hauses in ihren Zimmern getestet sowie alle Mitarbeitenden, die Kontakt gehabt haben könnten. So sind nun elf von 126 Mitarbeitenden und 15 von insgesamt 110 Bewohnern bestätigt „infiziert“. Seliger selbst wurde negativ getestet.

Die Angehörigen sind informiert und das gesamte Altenzentrum Nicolaistift ist für Besuche und auch Dienstleister wie etwa Handwerker gesperrt. Die Heimleitung beriet mit einer Vertreterin des Gesundheitsamtes weitere Maßnahmen: So bittet Seliger auch alle Bewohner des Haupthauses, möglichst in ihren Zimmern zu bleiben. Damit werden nun fast allen Mahlzeiten und Kaffee in den Appartements serviert. „Die aller meisten werden das verstehen“, sagt Dagmar Brusermann, theologischer Vorstand des St. Nicolaistiftes. Außerdem werden seit diesem Wochenende alle Mitarbeitenden vor Dienstbeginn einem hauseigenen Schnelltest unterzogen, die die Diakonische Altenhilfe Leine-Mittelweser als Träger des Altenzentrums St. Nicolaistift und diakonisches Unternehmen sich für solche Fälle in ihren Einrichtungen beschafft hatte.

„Der Gesundheitszustand unser Bewohner im Schwerst-Pflegebereich ist labil und erfordert eine intensive Symptomkontrolle. Zwei Personen sind am Samstag in die Klinik eingeliefert worden“ berichtet Brusermann, die jetzt täglich vor Ort ist. „Wir haben die begründete Hoffnung, dass durch die Tests und die zusätzlichen Maßnahmen wir weitere Infektionen verhindern können“, sagt Seliger. Eine Vertreterin des Gesundheitsamtes hatte am Freitag noch mal das Haupthaus unter die Lupe genommen und festgestellt, dass alle geforderten Maßnahmen gut umgesetzt wurden.

