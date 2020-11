Unfallflucht nach Wendemanöver

Polizei stoppt Fahrer unter Drogeneinfluss

Neustadt (os). Ein missglücktes Wendemanöver hat am Samstagmorgen zwischen 8.30 und 9.30 Uhr im Allensteiner Weg für „beträchtlichen Sachschaden“ gesorgt, so die Polizei. Der Fahrer oder die Fahrerin eines vermutlich roten Fahrzeugs hatte einen am Ende der Sackgasse parkenden Mercedes beim Ausparken oder Wenden gerammt, sich dann aber unerlaubt vom Unfallort entfernt, ohne die Polizei oder den Halter zu verständigen. Die Ermittler suchen nun Zeugen für den Vorfall, Hinweise werden unter Telefon 05032/9559-115 entgegengenommen. Nach Ansicht der Beamten, dürfte auch das Verursacher-Fahrzeug Schäden aufweisen.

Bereits am vorigen Freitag gegen 17.45 Uhr hatte eine Streifenwagenbesatzung einen Kleinwagen an der Hannoverschen Straße kontrolliert. „Der 21-jährige Fahrer des Peugeot stand offensichtlich unter Drogeneinfluss“, heißt es im Polizeibericht. Ein Urintest lieferte demnach Hinweise auf den Konsum von Cannabisprodukten, wie Marihuana, das in sogenannten „Joints“ geraucht wird. Daraufhin wurde eine Blutentnahme durchgeführt und eine Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeige angelegt. Den jungen Fahrzeugführer erwartet nun ein einmonatiges Fahrverbot und ein Bußgeld in Höhe von mindestens 500 Euro, so die Einschätzung der Beamten.

