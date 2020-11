Der Weihnachtsbaum steht schon

Neustadt (dgs). Gestern Morgen schwebte er ein, der traditionelle Weihnachtsbaum auf dem Heini-Nülle-Platz. „Aber irgendwie ist in diesem Jahr doch alles etwas anders“, sagt Maren Baldrich, die zusammen mit ihrem Vater Heinrich und Bruder Thore Jahr für Jahr dafür sorgt, dass ein besonders schönes Exemplar die Besucher der Innenstadt auf die Weihnachtszeit einstimmt. „Dieses Mal ist es eine Blaufichte, während wir sonst immer eine Nordmanntanne hatten“, erklärt sie. Gefällt worden ist der Baum am Ahornweg, wo er direkt vor einem Wohnhaus des Bauvereins stand. „Der Baum war einfach zu groß geworden, unsere Mieter konnten gar nicht mehr aus dem Wohnzimmerfenster schauen, berichtet Andrea Everling vom Bauverein. Sie freut sich, dass alles so gut geklappt hat - und dass sie sich noch in den nächsten Wochen - wie sicher viele Neustädter auch - an dem schönen Baum erfreuen kann.

