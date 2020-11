Shisha: Kohlenstoffmonoxid-Alarm bei Rettungseinsatz

Feuerwehr evakuiert und lüftet

Neustadt (os). Als Rettungsdienstmitarbeiter am Mittwochabend gegen 22 Uhr ein Haus an der Nienburger Straße betraten, um einer erkrankten Bewohnerin zur Hilfe zu kommen, lösten ihre "CO-Warnmelder" aus. Diese reagieren auf Kohlenstoffmonoxid, ein geruchloses aber gefährliches Gas. Es bindet sich an Hämoglobin stärker als an Sauerstoff und hemmt so den Sauerstofftransport im Blut.

Nachdem die Melder ausgelöst hatten, wurde die Kernstadt-Feuerwehr alarmiert. Die Einsatzkräfte retteten eine Frau aus dem Objekt und evakuierten neun weitere Bewohner. Im Anschluss wurden weitere Messungen in den Wohnungen durchgeführt und Belüftungsmaßnahmen eingeleitet.

Nach ersten Erkenntnissen waren in der Wohnung eine Wasserpfeife in Betrieb, durch die sich das toxische Gas gebildet hatte.

Unter der Leitung von Florian Heusmann waren 20 Kräfte der Feuerwehr sowie mehrere

Rettungswagen und ein Notarzt im Einsatz.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1132 vom 21.11.2020