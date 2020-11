Schillack-Abgang: Stadtrats-Fraktionen mit unterschiedlichen Reaktionen

Lob für Finanzexpertise - Kritik an Schulpolitik

Im Februar 2014 hatte die damalige Ratsvorsitzende Christina Schlicker Maic Schillack nach dessen Wahl begrüßt, im Juli des Jahres trat er sein Amt dann an.

Neustadt (os). Einen Tag nach Bekanntwerden von Maic Schillacks nahenden Abgang äußern sich die Fraktionssprecher der im Rat vertretenen Gruppen unterschiedlich.

Für Manfred Lindenmann (Bündnis90/Grüne) kommt der Weggang „ein bisschen plötzlich“. Der Erste Stadtrat habe im Bereich Finanzen gute Arbeit geleistet, mit der Schulpolitik sei die Fraktion aber nicht einverstanden, das gilt besonders für den Grundschulstandort Mandelsloh/Helstorf. Schillack sei die Sache nicht ganz objektiv angegangen, so Lindenmann.

Die Schulpolitik stieß auch beim Mehrheitsgruppenpartner CDU auf wenig Gegenliebe. „Ich wünsche ihm viel Glück und Erfolg“, kommentiert Sebastian Lechner knapp. Er plädiert für eine „zügige, aber sorgfältige“ Nachfolgersuche, der gesamte Rat solle dabei mitgenommen werden.

Tiefere Animositäten bestehen sogar mit der UWG. „Persönlich finde ich gut, dass er den Zuschlag bekommen hat und wünsche ihm viel Glück“, so Fraktionschef Willi Ostermann. Dass Schillack einst die Satzung der Wählergemeinschaft anforderte, um deren kommunalpolitische Tätigkeit generell zu prüfen, hat Ostermann nicht vergessen.

Lob in Sachen Finanzkompetenz verteilt auch FDP-Sprecher Thomas Iseke. „Er hat es geschafft, dem Rat dieses komplexe Thema zu vermitteln“, sagt er, sieht aber ebenfalls Diskrepanzen in der Schulpolitik.

Einzig SPD-Fraktionssprecher Harald Baumann will noch das Gespräch suchen, um zu erfahren, was zu tun ist, damit Schillack den neuen Posten nicht annimmt. Ohne Abstimmung mit seiner Fraktion sagt Baumann: „Es hat mich nicht überrascht, dass da irgendwas läuft war ihm anzumerken.“ Der Sozialdemokrat verweist auch auf die Neuverteilung von Schillacks Zuständigkeit. So hatte Bürgermeister Dominic Herbst das Personalressort aus dem Bereich des Ersten Stadtrats an sich gezogen. Auch der Bereich Bildung sollte selbstständiger Fachbereich werden. „Dem Vernehmen nach stimmt die Chemie mit dem Bürgermeister nicht“, sagt Baumann. Bei der Nachfolgersuche hofft er, die SPD werde „transparent mitgenommen.“

Wiederwahl fraglich

Ob Schillack nach dem Ende seiner Wahlperiode 2023 noch eine Chance auf Wiederwahl gehabt hätte, bleibt offen. Während die SPD keine Probleme damit hat, sieht man bei den Grünen laut Manfred Lindenmann „ein dickes Fragezeichen“, bei der CDU hätte es laut Sebastian Lechner „sicher Diskussionen gegeben.“ Willi Ostermann glaubt nicht an eine Wiederwahl, Thomas Iseke nur bei einem entsprechenden Vorschlag durch den Bürgermeister.

