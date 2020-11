Schon wenige Gespräche können hilfreiche Impulse geben

Verstärkung im Team der Lebensberatungsstelle

Neustadt (r/dgs). In das Team der Lebensberatungsstelle im Haus der Kirche an Liebfrauen ist Amelie Wendenburg als neue Beraterin eingestiegen. Nach ihrer abgeschlossenen Ausbildung zur Ehe,-Familien- und Lebensberaterin war sie bereits drei Jahre in einer anderen kirchlichen Institution in Hannover als psychologische Beraterin tätig.

„Es gibt im Leben immer wieder Situationen, die uns an unsere Grenzen bringen. Dann kann uns eine fachliche und neutrale Unterstützung zu mehr Klarheit und verbesserter Kommunikation verhelfen“, weiß Wendenburg. Die Gründe, ein Beratungsgespräch zu suchen, seien vielfältig. Oft könnten schon wenige Gespräche hilfreiche Impulse geben und zu neuen Erkenntnissen führen.

Wendenburg selbst ist verheiratet, Mutter von vier Kindern im Alter von fünf bis 16 Jahren und fühlt sich der Musik sehr verbunden. Seit sechs Jahren lebt sie mit ihrer Familie im Umland von Hannover.

Wer einen Termin in der Lebensberatung vereinbaren möchte, kann sich über das Sekretariat in Neustadt, Telefon 05032/61100 oder E-Mail: Lebensberatung.Neustadt@evlka.de anmelden.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1132 vom 21.11.2020