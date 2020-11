Maic Schillack verlässt die Stadtverwaltung

Erster Stadtrat wird Finanzbürgermeister in Leonberg

Neustadt (os). Noch vor wenigen Wochen waren dem Ersten Stadtrat Maic Schillack Ambitionen auf das Bürgermeisteramt in Bückeburg nachgesagt worden. Der allgemeine Vertreter von Bürgermeister Dominic Herbst hatte das nur halbherzig dementiert - wohl wegen eines anderen Eisens im Feuer.

Wie die Leonberger Kreiszeitung (LKZ) am heutigen Mittwoch meldet, setzte sich Schillack bei der Wahl zum Finanzbürgermeister der baden-württembergischen Stadt durch. In einer Stichwahl erhielt er 17 Stimmen, sein Mitbewerber, der auch Amtsinhaber war, 16. Laut LKZ tritt Schillack sein neues Amt bereits im Januar an, die Stadt Neustadt muss sich also zeitnah nach einem Nachfolger umsehen.

Leonberg ist mit rund 48.000 Einwohnern nur unwesentlich größer als Neustadt und hat an der Spitze einen Oberbürgermeister, darunter mehrere Fachbürgermeister, unter anderem für die Finanzen.

Neustadts Bürgermeister Dominic Herbst beglückwünschte Schillack zu seinem zukünftigen Amt. „Ich weiß erst seit etwa einer Woche von den Wechselabsichten Maic Schillacks“, kommentierte Herbst den bevorstehenden Wechsel seines Ersten Stadtrats. „Dass es nun so schnell geht und er uns kurzfristig verlassen wird, war noch vor wenigen Tagen nicht abzusehen. Ich bin überzeugt, dass er seine Stärken dort gewinnbringend einsetzen wird.“

Wann genau Schillack seinen letzten Arbeitstag in Neustadt hat, werde zeitnah mit den Beteiligten besprochen werden. „Ich stelle mich nun auf die neue Situation ein und werde mich in den nächsten Tagen mit dem Verwaltungsvorstand abstimmen“, so Herbst weiter.

