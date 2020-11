Karin blitzt wieder

Königsberger Straße und Otternhagen werden nachgeholt

Ab morgen wieder im Einsatz: Blitzeranhänger Karin steht dann an der Königsberger Straße. Foto: Seitz (Archiv) vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (os). "Vier Wochen war die Karin krank, jetzt blitzt sie wieder - Gott sei Dank", so ähnlich hatte ein NZ-Leser vor Kurzem gereimt. Auch gute Besserungswünsche gab es für den städtischen Blitzeranhänger, nachdem die Neustädter Zeitung den Defekt an der Blitzeinheit gemeldet hatte. Nun ist das mobile Messgerät mit dem Namen "Karin" wieder einsatzbereit und startet am morgigen Mittwoch den Betrieb.

Wie Verkehrskoordinator Benjamin Gleue mitteilt, werden zunächst die beiden im Oktober ausgefallenen Standorte an der Königsberger Straße - vom 18. bis 23. November - sowie vor der Grundschule in Otternhagen vom 23. bis 27. November nachgeholt. An beiden Messpunkten ist Tempo 30 erlaubt.

Immer wieder werden im Umfeld der Berichterstattung Wünsche zu Messstandorten genannt. Wie Gleue betont, darf der Blitzeranhänger aber nur an vorher von der Polizeiinspektion Garbsen genehmigten Punkten eingesetzt werden. Gefahrenpotential, Verkehrsströme, über das Seitenraummessradar ermittelte, tatsächlich gefahrene Geschwindigkeiten und bauliche Gegebenheiten sind Entscheidungskriterien. Hinweise nimmt der Verkehrskoordinator unter bgleue@neustadt-a-rbge.de per E-Mail entgegen.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1132 vom 21.11.2020