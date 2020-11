Schwierige Eltern-Situation ist der Verwaltung bewusst

Stadt informiert zu Kita-Schließungen

Neustadt (r/os). Nach der Corona-bedingten Schließung von zunächst vier Kindertagesstätten im Stadtgebiet hat die Stadtverwaltung das Vorgehen in Verdachtsfällen oder bei bestätigten Fällen noch einmal erläutert. Der Verwaltung ist dabei bewusst, dass die meist kurzfristig getroffenen Maßnahmen Eltern oft vor schwierige Situationen stellen. „Sobald die Einrichtungen Kenntnis über einen bestätigten Infektionsfall oder einen begründeten Verdachtsfall haben, müssen wir als Stadt reagieren. Die vorrübergehenden Schließungen werden in der Regel zunächst für drei bis fünf Werktage angeordnet. Innerhalb dieses Zeitraumes hoffen wir bei Verdachtsfällen auf ein Testergebnis oder auf weitere Anordnungen seitens des zuständigen Gesundheitsamtes bei der Region Hannover“, erklärt Erster Stadtrat Maic Schillack. Es sei schwierig für diese Fälle eine Notbetreuung zu organisieren, so Schillack weiter. „Damit würden wir dem Ziel, die Kontakt- und Infektionsketten zu unterbrechen ja völlig entgegen laufen.“

Ob es sich dann um Teilschließung - etwa nur bestimmter Gruppen - oder eine vollständige Schließung der gesamten Einrichtung handelt, hängt unter anderem vom Betreuungskonzept ab und davon, ob Kinder oder Mitarbeitende betroffen sind. „Ist etwa ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin positiv getestet, die in mehreren Gruppen eingesetzt war, so sind zunächst alle Gruppen, mit denen die Person Kontakt hatte von der Schließung betroffen“, erklärt der Erste Stadtrat. Auch bei offenen oder teiloffenen Betreuungskonzepten könne ein bestätigter Infektionsfall unter Kindern oder Mitarbeitenden dazu führen, dass zunächst die gesamte Einrichtung vorrübergehend geschlossen wird, bis es weitere Erkenntnisse über das Infektionsgeschehen in der Einrichtung oder entsprechende Anordnungen des Gesundheitsamtes gibt. Grundsätzlich würden betroffene Eltern von den Einrichtungsleitungen über Maßnahmen informiert.

Die Stadt empfiehlt zudem, wenn Eltern oder andere direkte Kontaktpersonen der Kitakinder einen begründeten Verdacht auf Ansteckung haben und auf ein Testergebnis warten, die betroffenen Kinder bis zum Vorliegen des Ergebnisses zuhause zu behalten. Es sei hilfreich, wenn die Eltern die Kitas über Verdachts- oder bestätige Infektionsfälle informieren, um Maßnahmen unverzüglich treffen zu können.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1132 vom 21.11.2020