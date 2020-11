Beim Überholen mitbeschleunigt

Fahrerin kann nur noch ausweichen

Schneeren (os). Mit leichten Verletzungen und einem gehörigen Schock endete am Samstagnachmittag das Überholmanöver einer 33-jährigen Autofahrerin auf der Landesstraße 360 zwischen Schneeren und Mardorf. Die Frau wollte einen anderen Wagen überholen, dieser wurde aber ebenfalls beschleunigt. Dann verlangsamte sich das Tempo des anderen Wagens gerade in dem Moment wieder, als die 33-Jährige das Überholmanöver abbrechen wollte, weil sich beide Fahrzeuge einer Kurve näherten.

In der Kurve kam ihr ein Lastwagen entgegen, so dass der Frau nur das Ausweichen auf den linken Seitenstreifen blieb. Dort kollidierte sie mit mehreren Büschen und Bäumen. Dabei wurde die Fahrerin leicht verletzt. Den entstandenen Schaden an ihrem Wagen schätzt die Polizei auf rund 10.000 Euro.

Nachdem sich die Frau von ihrem Schock erholt hatte, waren der die beiden anderen Fahrzeuge verschwunden. Zeugen des Vorfalles, insbesondere der Fahrer des Lkw werden gebeten, sich bei der Polizei in Neustadt, Telefon 05032/9559-115, zu melden.

