Die Corona-Lage am Montag: 14 neue Fälle, aber Inzidenzwert sinkt

Jetzt vier Kitas dicht, Fälle auch im Nicolaistift

Neustadt (os). Seit Freitagmittag wurden im Stadtgebiet 14 positive Tests auf das Corona-Virus neu registriert. Damit hat das Neustädter Land nun 67* aktuelle Fälle (+2). Seit Bekanntwerden der ersten Betroffenen im März zählt das Gesundheitsamt der Region für Neustadt 257** positive Testergebnisse - unabhängig von Symptomen oder sogar schweren Verläufen. Bisher sind zwei Menschen aus dem Stadtgebiet in Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion verstorben. Die 7-Tage-Inzidenz liegt für Neustadt jetzt bei 79,8 Fällen je 100.000 Einwohner, am Freitag stand der Wert noch bei 93,1.

Wie die Einrichtungsleitung mitteilte, gibt es mittlerweile auch zehn Fälle im St. Nicolaistift. Sechs Bewohner und vier Mitarbeiterinnen der Altenpflegeeinrichtung sind positiv getestet worden. Die betroffenen Bewohner leben alle in Einzelzimmern und werden dort bestmöglich versorgt. Die Angehörigen sind informiert und ein Besuch ist erstmal nicht möglich. „Wir setzten in dieser ernsten Situation auf das Verständnis der Angehörigen und werden in Absprache mit dem Gesundheitsamt alle notwendigen Maßnahmen veranlassen. Der Schutz unserer Bewohner und Mitarbeiter steht an erster Stelle“, sagt Dagmar Brusermann, theologischer Vorstand des St. Nicolaistiftes.

Um eine Weiterausbreitung zu verhindern, arbeiten die Pflegekräfte im „Haus an der Leine“ nur in diesem Bereich und tragen – auch zum eigenen Schutz – Schutzkittel, Schutzbrille und Mundschutz entsprechend dem Hygienekonzept. „Die Mitarbeiterinnen arbeiten trotz der angespannten Lage konzentriert und aufmerksam, weil alle wissen, was sie zu tun haben“, sagt Einrichtungsleiter Detlev Seliger, der schon vor diesem Ausbruch die Verfahrensweisen mit seinen Mitarbeitendem genau besprochen hatte.

Seit erste Fälle im Regionsgebiet aufgetreten sind, wurden - Landeshauptstadt inklusive - insgesamt 9.951 (9.596/+355) Menschen (Zahlen vom Freitag/Veränderung in Klammern) registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 7.258 (6.740) Personen als genesen aufgeführt. Bisher sind 173 Menschen (+3) unter Beteiligung einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben. Somit gelten zum jetzigen Zeitpunkt 2.520 (2.686) Menschen in der Region als "infiziert". Die sogenannte "7-Tages-Inzidenz" liegt pro 100.000 Einwohner tagesaktuell bei 110,9 (-24,8). Als Risikogebiet gelten Regionen, in denen der Wert 50 überschreitet.

Die unmittelbaren Nachbarkommunen stehen im Vergleich weiterhin nicht besser da. Wunstorf hat ganze 76 (-3) aktuelle Fälle, Garbsen 143 (+2) und die Wedemark 59 (+4).

Die Altersverteilung der seit Beginn Infizierten: bis 9 Jahre: 458 (442) Infizierte, 10 bis 19 Jahre: 1.061 (1.020); 20 bis 29 Jahre: 1.831 (1.771); 30 bis 39 Jahre: 1.593 (1.541); 40 bis 49: 1.521 (1.461); 50 bis 59 Jahre: 1.491 (1.446); 60 bis 69 Jahre: 739 (701); 70 bis 79 Jahre: 427 (407); 80 Jahre und älter: 661 (646). Ohne Altersangabe: 169 (161).

* Nach einem Zeitraum von 14 Tagen gelten Menschen, die positiv auf Covid-19 getestet wurden, als genesen. Ob sie Symptome hatten oder nicht, spielt dabei keine Rolle.

** Wie auch sonst, sind das nur die im Stadtgebiet gemeldeten Erkrankten. Im Klinikum behandelte Personen, die ihren Wohnsitz andernorts haben, zählen jeweils in ihrer Heimatkommune.

Ausgabe-Nr. 1132 vom 21.11.2020