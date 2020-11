Volkstrauertag trotz Corona

Vertreter von Stadt, Kirche und Bundeswehr trafen sich zur Kranzniederlegung am Mahnmal an der Suttorfer Straße.Foto: (r). vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (r/dgs). Offizielle Gedenkveranstaltungen zum Volkstrauertag waren wegen Corona zwar abgesagt worden, aber zur Kranzniederlegung traf sich Bürgermeister Dominic Herbst mit Superintendent Michael Hagen, Ortsbürgermeisterin Melanie Stoy, dem Vorsitzenden der Reservistenkameradschaft Dirk Kemmerich und einem Vertreter der „Royal British Legion“ am Mahnmal an der Suttorfer Straße. Auch Soldaten des Panzergrenadierbataillons 33 aus Luttmersen nahmen teil.

„102 Jahre nach Ende des ersten Weltkrieges und 75 Jahre nach Ende des zweiten Weltkrieges kennen viele Menschen die Kriegsgräuel dieser beiden Weltkriege nur noch aus Erzählungen“, betonte der stellvertretende Bataillonskommandeur Oberstleutnant Falko Reißer. „Diese lange Dauer des Friedens in Europa ist eine große Errungenschaft.“

Bürgermeister Herbst mahnte an, „trotz der schwierigen Umstände in diesem Jahr“ das Gedenken an die Opfer von kriegerischen Auseinandersetzungen nicht zu vergessen. „Wir müssen uns jeden Tag weiter für Frieden und Freiheit engagieren“, so Herbst.

Die Soldaten legten auch in ihren Patengemeinden in Scharrel, Empede/Himmelreich und Rodewald Kränze nieder (kl. Foto).

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1132 vom 21.11.2020