Einsatzkräfte bergen Leichnam aus Moorgraben

Passantin findet leblosen Senior

Neustadt (os). Eine Spaziergängerin hat am Sonntagvormittag den leblosen Körper eines Mannes im „Hauptvorfluter Totes Moor“ gefunden. Die Frau informierte die Polizei per Notruf, Einsatzkräfte konnten einen Senior aber nur tot aus dem Graben bergen. Polizeibeamte hatten den Körper bereits aus dem Wasser gezogen als Feuerwehrleute anrückten, diese unterstützten dann noch den Transport aus dem Moor. Wie die Polizei mitteilte, war der 76-jährige Neustädter in Sportkleidung und Laufschuhen unterwegs. Hinweise auf Fremdeinwirkung gibt es nicht, die genaue Todesursache ist aber noch unklar.

