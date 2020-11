Jetzt vier Kitas im Stadtgebiet teilweise dicht

Corona-Fälle in der Kernstadt und Stadtteilen

Neustadt (os). Seit dem Wochenende hat sich die Corona-Lage auch auf die Neustädter Kindertagesstätten ausgeweitet. In der Ausgabe vom Samstag war noch die Kita in Helstorf als einzige Einrichtung genannt. Nach Redaktionsschluss kam noch eine Meldung für die Kinderkrippe Krümelmonster in der Kernstadt sowie eine Gruppe der Liebfrauen-Kita an der Gerhart-Hauptmann-Straße, beides wurde vorübergehend geschlossen. Die Krippe stellt den Betrieb bis 19. November ein, die Liebfrauen-Gruppe bis 20. November, in beiden Einrichtungen gab es jeweils eine positiv getestete Person. Am Montag meldete die Stadtverwaltung, dass auch die Kita in Scharrel wegen eines begründeten Covid-19-Verdachts zunächst vorsorglich bis 18. November geschlossen bleibt.

