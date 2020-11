24-Jähriger nach Macheten-Angriff in Lebensgefahr

22 Jahre alter Mann unter Tatverdacht festgenommen

Neustadt (os). In einer Wohnung in der Wallstraße kam es in der Nacht zum heutigen Samstag zu einer Bluttat, nach der das 24 Jahre alte Opfer laut Polizei aktuell noch in Lebensgefahr schwebt.

Ein tatverdächtiger 22-Jähriger meldete sich gegen 1.30 Uhr über Notruf bei der Polizei und gab an, es habe einen Angriff mit einer Machete gegeben. Am Einsatzort fanden Polizeibeamte das 24-jährige männliche Opfer in dessen Wohnung mit lebensgefährlichen Verletzungen am Hals. Ein großes Messer kam demnach durchaus als Tatwaffe in Frage. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in eine Klinik, sein Zustand wird derzeit als kritisch eingeschätzt. In der Wohnung wurde eine Machete gefunden.

Zu den Hintergründen der Tat kann die Polizei bisher nichts sagen, die Ermittlungen dauern an.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1132 vom 21.11.2020