Glasfaser-Ausbau geht rasant weiter

Ideenstadtwerke bauen Mardorf vorzeitig aus

Ortsbürgermeister Hubert Paschke und Stadtwerke-Chef Dieter Lindauer beim symbolischen Ausbau-Start für den Touristen-Ort am Nordufer.

Mardorf/Neustadt (os). Schneller als erwartet kommt noch ein weiterer Stadtteil in den Glasfaser-Ausbau der Ideenstadtwerke und ihrer Internet-Tochter „Rasannnt“. Schon am 23. November starten die erforderlichen Tiefbauarbeiten in dem Ort am Nordufer des Steinhuder Meeres. „Mardorf hat so viele Vorverträge gebracht, dass wir hier vorzeitig loslegen“, sagt Stadtwerke-Geschäftsführer Dieter Lindauer. Möglich wird das auch, weil die beiden beauftragten Tiefbau-Firmen gerade Kapazitäten haben und bereits vorhandene Glasfaserleitungen einbezogen werden können. Nach Hausanschlusspunkten ist Mardorf ohnehin der größte Stadtteil.

„Rasannt beweist, dass wir als Stadt auf die Ideenstadtwerke setzen können und ein erfolgreicher Glasfaser-Ausbau auf kommunaler Ebene gut zu bewerkstelligen ist“, sagt Bürgermeister Dominic Herbst. Lindauer betont zudem, dass das kommunale Unternehmen eben nicht zu einem „renditeorientiertem Hedgefonds“ gehört und verweist auf Mitbewerber Northern Access, bei dem kürzlich die Deutsche Beteiligungs AG eingestiegen war (wir berichteten).

„Schnelles Internet ist heute im ländlichen Raum wichtiger denn je“, stellt Ortsbürgermeister Hubert Paschke (CDU) fest und freut sich über den vorzeitigen Ausbaubeginn. Die Arbeiten beginnen zunächst von der Ortsdurchfahrt Richtung Golfplatz und schließen das Neubaugebiet dort ein. „Die Ferienhaussiedlung muss zunächst noch warten“, schränkt Lindauer jedoch ein.

Im Gewerbegebiet Ost ist die Verlegung der Glasfaserleitungen abgeschlossen, dort müssen nun nur noch Hausanschlussleitungen gelegt werden. In Suttorf läuft die Verlegung der Datenkabel derzeit, die Hausanschlüsse sollen dort bis Ende März hergestellt werden. Laut Lindauer sind die Ideenstadtwerke mit rund 80 Kilometern sogenannter „Backbone-Leitungen“ bereits jetzt im Besitz des größten Glasfasernetzes im Neustädter Land.

