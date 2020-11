Transporter halten sich an Schilder, abgemeldete Autos machen Ärger

Die neue Regelung zum Halten an der Moordorfer Straße

Poggenhagen (tma). Lange Zeit war die Situation am Autohandel an der Moordorfer Straße für viele Anwohner und Autofahrer ein Ärgernis. Autotransportern die Fahrzeuge auf der Fahrbahn verladen und ungesicherte Fahrzeuge, die in die Fahrbahn ragen sollen durch seit anderthalb Wochen aufgestellte Schilder auf beiden Seiten der Straße bis hin zum Fritz-Blume-Weg eingedämmt werden.

Diese Regelung wurde durch einen gemeinsamen Ortstermin von Politik, Stadtverwaltung und Polizei - angestoßen durch die SPD-Abteilung - auf den Weg gebracht. „Damit haben wir viel erreicht“, freut sich der SPD-Vorsitzende Klaus Hendrian. Er habe bereits einige Transporter gesehen, die nun gesetzeskonform rückwärts einparken, doch noch immer werden Fahrzeuge nah am Straßenrand abgestellt.

Ein eigenes Bild von der Situation hat sich Einsatz- und Streifendienstleiter Alexander Benne aktuell gemacht. Ein silberner BMW ist ihm besonders ein Dorn im Auge gewesen: „Die Stadt prüft nun, ob ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet werden kann.“ Doch die Poizei will die Situation weiter im Auge behalten. „Wir werden den Bereich verstärkt kontrollieren und Verstöße konsequent ahnden“, so Benne. Das erste Strafverfahren folgt aber wohl wegen eines anderen Vergehens: Am Straßenrand liegt auch Sperrmüll, insbesondere ein Kühlschrank könnte Folgen nach sich ziehen.

Auch Verkehrskoordinator Benjamin Gleue berichtet von regelmäßigen Kontrollen seitens der Verwaltung. Durch abgemeldete Fahrzeuge erschweren die Autohändler jedoch die Arbeit: „Das ist ein leidiges Thema, wenn wir den Aufkleber an abgemeldete Fahrzeuge anbringen steht kurz vor dem Ablauf der Frist nach drei Wochen ein anderes Fahrzeug dort. Das ist einfach eine Gesetzeslücke.“

