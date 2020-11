Angebote übersichtlich bündeln

Familienstadtplan soll im Frühjahr erscheinen/noch Daten nötig

Rufen zum Mitmachen auf: Kathrin Block (v.li.), Jan Fehring, Dominic Herbst, Angela Sperling und Janet Breier von den Frühen Hilfen des Diakonieverbandes Hannover Land. Foto: Tautenhahn vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (tau). Mit einem Familienstadtplan, der auf einen Blick nützliche Anlaufstellen in vielen Bereichen von Beratung bis Freizeit zeigt, wollen Stadt, Region und die Diakonie Hannover Land einen weiteren Schritt in Richtung Übersichtlichkeit und Transparenz der sogenannten „Frühen Hilfen“ gehen. Grundlage ist die Angebots- und Netzwerkkarte „ANNE“, die zunächst mit Daten gefüttert werden muss. Das geht im Internet über ein extra eingerichtetes Portal unter der Adresse anne.hannit.de. Träger von Einrichtungen sowie Verbände und Vereine sind aufgerufen, hier ihre Angebote einzutragen. Diese sollten sich unter das Stichwort „Frühe Hilfen“ einsortieren lassen und beispielsweise auf Schwangere oder Familien mit Kindern bis zehn Jahre ausgerichtet sein.

Bereits vorhandene Informationen sollen gebündelt werden. „Wir verfolgen einen visuellen Ansatz“, sagt die Diplom Heilpädagogin Kathrin Block aus der Arbeitsgruppe, die sich bereits seit einiger Zeit mit der Erstellung eines Familienstadtplanes befasst. Es sei besser, einen solchen Plan in der Hand zu halten, als 20 verschiedene Flyer, sagt sie. Diese gebündelte Übersicht sei aber nicht nur für die Familien, sondern auch für die Institutionen selber eine große Hilfe, da Vernetzung hier wichtig ist.

Bürgermeister Dominic Herbst unterstützt das Projekt. Gerade für Eltern und insbesondere auch werdende Eltern sei es sehr hilfreich, auf einen Blick zu erkennen, was es an begleitenden Beratungsangeboten gibt und vor allem wo diese zu finden sind. Denn oftmals scheitere es an der Bekanntheit oder der Hemmschwelle. Die neue Netzwerkkarte mit ihrem Strauß an Informationen in gedruckter wie auch digitaler Form, sei daher der nächste Schritt.

Bei der Datenerfassung wird bereits eine Kategorisierung vorgenommen. Es gibt also Fachgebiete, in die die jeweiligen Angebote einsortiert werden, um die spätere Suche zu erleichtern. Bereiche sind unter anderem Beratung und Service, Bildung und Betreuung, Freizeit und Sport, Finanzielle Hilfen, Integration und Inklusion, Hebammen und Kinderärzte sowie therapeutische und überregionale Angebote.

In der Region gibt es bislang einen Familienstadtplan nur in Springe, sagt Jan Fehring vom Koordinierungszentrum „Frühe Hilfen - Frühe Chancen“ der Region Hannover. In Wunstorf ist ein entsprechender Plan ebenfalls auf den Weg gebracht. Viele Institutionen sind in beiden Städten aktiv und werden daher auch in beiden Familienstadtplänen erscheinen. Für die Neustädter Version ist Angela Sperling vom Familien Service Büro der Stadtverwaltung die Koordinatorin. Sie ist unter asperling@neustadt-a-rbge.de oder unter 05032/84342 zu erreichen.

