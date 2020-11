Warum „extreme Rechte“ online scheinbar so erfolgreich sind

VHS bietet kostenloses Webinar

Patrick Stegemann (li.) und Sören Musyal referieren beim VHS-Webinar zum Thema „Rechts".

Neustadt (r/os). „Warum ist die extreme Rechte online (scheinbar) so erfolgreich?“ lautet der Titel eines kostenlosen Webinars, das die VHS Hannover-Land am Montag, 23. November, ab 20 Uhr in Kooperation mit der VHS Delmenhorst und dem Landesverband der Volkshochschulen anbietet. Welchen Einfluss die Corona-Pandemie in diesem Punkt hat, wird ebenfalls thematisiert

„Sie lächeln freundlich von Instagram-Fotos und machen lustige Youtube-Videos. Die extrem Rechten haben ihr Auftreten in den vergangenen Jahren verändert: Sie möchten persönlicher, emotionaler und netter wirken. Ihr Welt- und Menschenbild aber ist nach wie vor reaktionär, anti-liberal und gefährlich“, heißt es in der Ankündigung. Welche Mechanismen sie nutzen, um ihre Ideen zu verbreiten und wie wirksam ihre Strategien sind, wollen die Referenten Patrick Stegemann und Sören Musyal aufdecken. Ihre Recherche führte sie von Undercover-Einsätzen in verdeckten Troll-Servern, über Gespräche mit Aktivisten der rechten Szene bis nach New York und Kalifornien, zu den Tech-Giganten wie Youtube und Facebook.

Die Autoren geben Einblicke in ihr Buch „Die rechte Mobilmachung. Wie radikale Netzaktivisten die Demokratie angreifen“ und verdeutlichen, welche Wechselwirkung Corona und Verschwörungstheorien wie Q Anon dabei haben“. Im Rahmen eines Chats können Interessierte Fragen stellen, die dann im Interview beantwortet werden.

Anmeldungen nimmt die vhs Hannover Land online unter www.vhs-hannover-land.de, telefonisch unter 05130/975623-0 sowie per E-Mail an info@vhs-hannover-land.de entgegen.

