Ohne Weihnachtsmärkte keine Kerzen: Imker schaut im Winter auf Behausungen

Lucas Pfannkuche zeigt Körbe, die mehr als ein Jahrhundert alt sind

Imker Lucas Pfannkuche mit einem sogenannten Bannkorb mit „Gesicht“ und einer kleinen Variante, spezifisch gebaut um Königinnen umzusiedeln. Foto: Maibaum vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Schneeren (tma). Wenn das Summen verstummt, ändert sich auch die Arbeit eines Imkers. Traditionell flechten die Bienenhalter dann Körbe und ziehen aus ihrem Wachs Kerzen, um diese auf Weihnachtsmärkten anzubieten. Letzteres fällt in diesem Jahr erstmals weg, Körbe werden aber schon seit langer Zeit kaum mehr geflochten. Imker Lucas Pfannkuche beherrscht die alte Kunst noch, hat sie sich über alte Literatur beigebracht. Er erklärt, warum die Herstellung ausstirbt und er alte Exemplare sammelt.

„Die ersten Körbe habe ich 2016 gekauft, erst zum Spaß, dann auch zum Benutzen“, so der 25-Jährige. Die Körbe seien durch ihre Form und Isolierung besser für die Bienen geeignet, da sie resistent gegen Schimmel und Temperaturen seien. In Kästen gäbe es schließlich kalte Ecken. Doch die Herstellung ist in der heutigen Zeit tückisch und wäre mit viel Arbeit verbunden. „Das ist ein aussterbender Ast, alleine das Flechten ist eine Wissenschaft für sich“, erklärt Pfannkuche. Für alle Lernwilligen empfiehlt er Bücher zu lesen. Etwa in Werken von Wilhelm Busch finden sich viele Informationen darüber, schließlich wollte dieser einst auswandern und Imker werden.

Doch Pfannkuche fertigt selbst aus anderen Gründen keine Körbe, die Veränderung der Landwirtschaft habe dies fast unmöglich gemacht. „Für einen stabilen Korb benötigt man Langstroh, meistens Roggen, alles andere zerstören die Bienen“, so der Theologiestudent. Und diese Art von Getreide wird heutzutage nicht mehr angebaut, der Boden und die Art haben sich zu stark verändert. Auch an die „Maibutter“ - Kuhmist - mit der ein Korb gestrichen wird, komme er durch die weitere Spaltung von Landwirtschaft und Imkerei nicht mehr so einfach. Eine Alternative gibt es nicht, das Material darf nicht zu hart oder weich werden.

Doch beispielsweise in der Heide existiert die Korbhaltung dank Subventionen nicht nur als Nebenverdienst - woher kommen dort also die Behausungen? „Ein guter Bienenkorb ist stabil genug, dass man sich draufsetzen kann und hält mehr als 100 Jahre - das haben die meisten bei mir schon lange erreicht“, sagt Pfannkuche.

Der Großteil stammt aus Sammlungsauflösungen, so hat der gebürtige Hessener inzwischen 50 der gewölbten Stücke erworben, darunter auch einige bemalte Körbe und ein sogenannter Bannkorb mit einem aufgemalten Gesicht um böse Geister fernzuhalten. Dieses seltene Exemplar stammt vom Ende des 18. Jahrhunderts und war wohl mal im Besitz einer Adelsfamilie.

Die Investitionen lohnen sich aber auch im praktischen Sinn: „Ich werde mein Leben lang damit imkern können“, sagt Pfannkuche mit einem Lächeln.

