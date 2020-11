Markus Schuster macht Musik für die Seele

Laderholz (sub). Bereits als Kind bastelte Markus Schuster sich eine Gitarre und versuchte berühmte Beatles-Songs nachzuspielen. Mit 14 Jahren bekam er professionellen Unterricht. „Etwa vier Jahre habe ich mich durch die Grundlagen gequält. So richtig gefruchtet hat das nicht. Mit dem Noten lesen tue ich mich heute noch schwer“, gibt der gebürtige Laderholzer zu. Als er mit 20 Jahren erstmals mit einer Depression konfrontiert war, griff er wieder zur Klampfe. „Ich spielte gegen die Schwermut an und meine Musik half mir sehr dabei.“

Aus dem gelegentlichen Musizieren wurde ein regelmäßiges Komponieren. „Ich filme meine Hände mit dem Smartphone, damit ich die Akkorde oder auch die Melodie reproduzieren kann. Noten schreiben kann ich nicht so gut“, bekennt der 42-jährige. Das ist den Soul- und Blues-Songs keineswegs anzuhören. Wie auf einem Klangteppich lässt es sich ganz entspannt auf der Musik schweben.

Gitarre und E-Bass spielen ist für Schuster ein Hobby. Beruflich schlug er nach dem Realschulabschluss einen anderen Weg ein. „Nach meiner Ausbildung zum Steuerfachangestellten arbeitete ich neun Jahre in Hannover als Buchhalter. Das war soweit okay, doch glücklich war ich nicht“, sagt der Musiker über diese Zeit. Als er eine Gesuch-Annonce einer Band aus Verden entdeckte, meldet er sich sofort. „The Change ist eine vierköpfige Bluesband. Zwei Gitarren, ein Bass und das Schlagzeug. Seit 2007 bin ich dabei. Wir proben regelmäßig, haben Engagements und das tut mir richtig gut“, erzählt er lächelnd.

Berufliche Veränderungen folgten. „Ich war ein Jahr arbeitslos und auf der Suche nach einem neuen Arbeitsplatz. Auf eine Buchhalterstelle bei der Evangelischen Deutschen Kirche (EKD) bewarb ich mich. Sie lehnten mich mit dem Hinweis ab, ich solle mich doch etwa in sechs Monaten wieder bewerben. Dann wäre eine Stelle frei, die besser zu meinen beruflichen Qualifikationen und meinem Hobby passt“, erzählt er weiter. Das war offenbar ein guter Tipp. Seit 2009 plant und organisiert er öffentliche, auch musikalische Veranstaltungen für die EKD in ganz Deutschland. „Ich hätte das nicht für möglich gehalten, dass ich Beruf und Hobby so unter einen Hut bringen kann“, sagt Schuster erfreut.

Musikalisch geht es ebenfalls weiter. 2013 gründete er mit anderen Musikern die Band „SaitenSchlag“. Mit eigenen Bluesrock-Kompositionen und Interpretationen von Welthits tourt die Band seither erfolgreich durch die Region. 2018 wurde er dann auch noch Mitglied einer Country-Band aus Barsinghausen. „Mitglied in drei Bands, die wöchentlich proben. Das wurde dann doch zu viel für mich. Nach sechs Monaten habe ich das wieder aufgegeben. Ich hatte sehr starke Burnout-Symptome“, gibt Schuster zu.

Während seiner Rehabilitationszeit arbeitete er wieder vermehrt an eigenen Gitarren-Kompositionen, die er wie zuvor mit dem Handy filmte. „Wenn ich zwei oder drei Akkorde für gut befand, dann kreierte ich an einem Tag ein ganzes Stück daraus“, sagt der Komponist. Auf diese Weise sind in den letzten zwei Jahren 20 Songs entstanden, die auf dem aktuellen Solo-Album „Soul Collage“ zu hören sind. „Die Zeit der Entschleunigung durch den Corona-Lockdown betrachte ich als mein persönliches Highlight“, berichtet der Musiker. Das Album entstand, mangels der Möglichkeit gemeinsam mit Bandkollegen zu proben oder aufzutreten, im Home-Recording. „Ich kam mir in meinem Keller-Studio vor wie im Exil. Doch dafür war ich hier vor Corona sicher. Ich habe nur noch für die Musik gelebt.“ Persönliche Kontakte beschränkten sich auf seine Familie und seine Freundin Helga Klatt, die ihn bei seinem Musikprojekt unterstützte.

Heraus gekommen ist eine CD mit feinster Instrumentalmusik. Genau richtig für entspannte Abende auf dem Sofa oder vor einem prasselnden Lagerfeuer. Ein Stück auf der CD sticht allerdings heraus. Der Instrumental-Song „Blue Hill“ fiel der Sängerin und Songwriterin Shavon Bonnie Legion auf seinem YouTube-Kanal MarkusGitarre auf. Die Künstlerin aus Kalifornien wollte gerne einen Songtext dazu schreiben. Das Ergebnis hat Potential für einen Ohrwurm.

Auf Instagram präsentiert sich Schuster unter @markusgitarre ebenfalls mit kurzen Musikvideos und lässt Follower fotografisch an seiner Liebe zur Natur teilhaben.

Wer jetzt auf entspannende, Soul- und Blues-lastige Musik aus dem Neustädter Land neugierig geworden ist, kann Markus Schuster bei allen bekannten Streaming-Diensten finden - oder als CD nach einer per E-Mail an guitar-projects@gmx.de direkt beim Künstler.

